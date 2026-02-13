Крыша обрушилась в детской поликлинике в Казани Часть кровли рухнула в детской поликлинике на улице Химиков в Казани

В детской поликлинике на улице Химиков в Казани частично обрушилась двускатная крыша, передает Telegram-канал Mash Iptash. Инцидент обошелся без пострадавших. По предварительной информации, конструкция не выдержала веса скопившегося снега.

Медицинское учреждение продолжает прием пациентов в обычном режиме, помощь оказывается в полном объеме. В ближайшее время запланированы ремонтно-восстановительные работы.

Ранее в Казани в пятиэтажном жилом доме на улице Беломорской обрушилась крыша над двумя подъездами. Здание представляет собой «хрущевку» 1964 года постройки. В результате инцидента, по данным районной администрации, никто не пострадал, угрозы дальнейшего обрушения конструкций не зафиксировано.

Кроме того, в прокуратуре Иркутской области сообщили, что в фойе одной из школ Свердловского округа обрушился потолок, пострадавших нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности. Прибывшие на место следователи опросили свидетели и администрацию учебного заведения.