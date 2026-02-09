В Казани обрушилась часть крыши пятиэтажки

В Казани в пятиэтажном жилом доме обрушилась кровля над двумя подъездами, говорится в Telegram-канале Кировского и Московского районов города. В результате происшествия никто не пострадал.

Обрушение кровли произошло в доме № 71А на улице Беломорская. Здание представляет собой пятиэтажную «хрущевку» 1964 года постройки. В районной администрации сообщили, что угрозы дальнейшего разрушения конструкций нет.

Управляющая компания приступила к восстановительным работам. Специалисты возобновили работу системы центрального отопления. Ремонтные бригады продолжают работы по восстановлению подачи тепла в двух подъездах, над которыми произошло обрушение. Подачу отопления планируют восстановить до конца дня.

Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию и обеспечить комфортные условия для жителей, — говорится в сообщении.

