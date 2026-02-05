Крыша рухнула в школе под Новосибирском МЧС РФ: крыша одной из школ в Новосибирской области частично обрушилась

В школе села Репьево Тогучинского района Новосибирской области произошло частичное обрушение кровли, сообщает МЧС России по региону. Площадь повреждения составила около 100 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал, но занятия на день были отменены. По данным спасателей, инцидент произошел из-за обрушения стропильной системы на части крыши здания школы.

Повреждений перекрытий и стен нет. Пострадавших нет. Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены, — уточняется в сообщении.

Глава Тогучинского района Сергей Пыхтин в своем Telegram-канале пояснил, что кровля была повреждена в ходе работ по уборке снега, которые проводили привлеченные школой работники. Он заверил, что все силы будут брошены на скорейший ремонт и устранение последствий.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске на улице Наумова обрушился торговый центр. По словам очевидцев, здание сложилось словно карточный домик. Также оказались повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей. Под завалами оказались три человека. Всех их вытащили спасатели, однако выжили только две женщины, одного пострадавшего мужчину спасти не удалось. Владельца ТЦ арестовали до 22 марта.