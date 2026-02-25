Поезда стали задерживаться в Новосибирской области В Новосибирской области поезда стали задерживаться по технической причине

В Новосибирской области поезда стали отставать от графика по технической причине, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале. Задержка произошла на станции Убинская, после этого началась проверка обстоятельств произошедшего.

По технической причине задержано движение поездов, в том числе электропоезда пригородного сообщения по маршруту Барабинск — Новосибирск, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Северной железной дороги заявили, что в Ярославской области из-за технической неисправности грузового состава были изменены графики сразу шести пассажирских поездов. Задержка коснулась поездов, следующих как на дальние расстояния, так и по пригородным маршрутам.

До этого на Московском вокзале в Санкт-Петербурге были зафиксированы массовые задержки поездов дальнего следования, прибывающих из Москвы, Брянска и Челябинска. Составы, которые должны были прибыть в пять-шесть часов утра, поздно достигли пункта назначения, однако пригородные электрички продолжали курсировать по расписанию.