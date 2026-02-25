Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 10:32

Поезда стали задерживаться в Новосибирской области

В Новосибирской области поезда стали задерживаться по технической причине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новосибирской области поезда стали отставать от графика по технической причине, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале. Задержка произошла на станции Убинская, после этого началась проверка обстоятельств произошедшего.

По технической причине задержано движение поездов, в том числе электропоезда пригородного сообщения по маршруту Барабинск — Новосибирск, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Северной железной дороги заявили, что в Ярославской области из-за технической неисправности грузового состава были изменены графики сразу шести пассажирских поездов. Задержка коснулась поездов, следующих как на дальние расстояния, так и по пригородным маршрутам.

До этого на Московском вокзале в Санкт-Петербурге были зафиксированы массовые задержки поездов дальнего следования, прибывающих из Москвы, Брянска и Челябинска. Составы, которые должны были прибыть в пять-шесть часов утра, поздно достигли пункта назначения, однако пригородные электрички продолжали курсировать по расписанию.

Россия
Новосибирская область
поезда
задержки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе
Экс-чиновника обвинили в завышении цен на поставки для СВО
Политолог ответил, когда Украина примет условия России
В Одинцово готовы к применению три пептидные вакцины от рака
Раскрыта судьба пропавшей в Нижнем Тагиле девочки
ВСУ сочли западные дроны бесполезным мусором
В России предложили доплачивать студентам за учебу в родном регионе
В Европе признали провал стратегии по Украине
Автомагазин загорелся в Набережных Челнах
Рейс в Сочи превратился для россиян в суточное ожидание
Гергиев предложил создать театральный квартал в Петербурге
В ГД раскрыли катастрофические последствия получения Киевом ядерного оружия
Появились кадры задержания агента, готовившего атаку на кубанский аэродром
Целый район Москвы впервые в мире доверят управлению ИИ
В Роскосмосе назвали космонавтов в экипаже Crew-13
Молодого рецидивиста задержали после кражи сливочного масла в Петербурге
В Госкомитете по делам архивов Крыма оценили введенные против них санкции
В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ на территории России
Названы дата и место похорон детей экс-солистки группы «Воровайки»
«Партейку рубанул»: известный лыжник вспомнил о необычной игре в волейбол
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.