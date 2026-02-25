Онколог перечислил неочевидные признаки рака полости рта

Кровоточивость слизистой рта, нарушение чувствительности, онемение губ или языка и изменение структуры тканей могут указывать на рак, заявил «Газете.Ru» онколог Руслан Басанов. Белые или красные пятна в этой области — тоже веский повод насторожиться.

Многие из перечисленных симптомов легко принимаются за стоматит, пародонтит, травму от протеза или острого края зуба, кандидоз или аллергию. Однако ключевое отличие в длительности и реакции на лечение. Если стандартная терапия не приносит улучшения в течение двух или трех недель, это повод для немедленного онкологического обследования, — подчеркнул Басанов.

Среди других признаков он выделил появление язв, ощущение инородного тела и постоянное раздражение слизистой в одной и той же области. Врач добавил, что именно на ранних стадиях рак ротовой полости можно полностью вылечить.

Ранее хирург Джеймс Кинросс заявил, что для своевременного обнаружения ранних симптомов рака кишечника важно тщательно отслеживать любые изменения в стуле. Врач настоятельно рекомендовал следить за его частотой, консистенцией, формой и цветом.