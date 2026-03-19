Онколог рассказал о «безопасных» опухолях

Некоторые опухоли не влияют на качество и продолжительность жизни, рассказал Lenta.ru хирург НМИЦ онкологии имени Петрова и член попечительского совета фонда «Не напрасно» Максим Котов. Он отметил, что они годами не беспокоят пациентов.

Чаще всего их находят случайно — когда человек проходит диспансеризацию или обследуется по другому поводу. Если бы не эти обследования, опухоль никогда бы не нашли, и она никак не повлияла бы на продолжительность или качество жизни, — рассказал Котов.

Он подчеркнул, что предсказать поведение той или иной опухоли сложно. Онколог объяснил, что даже при долгосрочном медленном развитии в будущем возможен резкий скачок роста.

