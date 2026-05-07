В Москве рассказали о новой атаке ВСУ Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников на подлете к Москве

ВСУ вновь попытались атаковать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника. Так, число сбитых 7 мая БПЛА достигло 57.

Атака двух беспилотников отражена ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — отметил глава города.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что при атаке беспилотников пострадал мужчина. Также повреждения получили жилые и административные здания. Удар БПЛА в Перми пришелся по техническому этажу жилого дома. Квартир на этом уровне нет.

Украинская сторона также попыталась атаковать гражданские объекты в Санкт-Петербурге. По информации Минобороны, радиотехническая разведка ВС РФ обнаружила группу из шести БПЛА в воздушном пространстве Латвии. Один беспилотник после входа в российское воздушное пространство был сбит ПВО в районе Лихачево.

В ночь на 7 мая ПВО уничтожила 347 украинских беспилотников. Атаке ВСУ с воздуха подвергся 21 регион страны. БПЛА удалось ликвидировать над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской областями.