«Рожденные на передовой»: Резник оценил песни бойцов СВО

В современном обществе появились хорошие песни, посвященные СВО, заявил NEWS.ru народный артист РФ поэт-песенник Илья Резник на премьере исторического спектакля на основе военной хроники «Солдатские сны», посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, в Национальном центре «Россия». Он отметил композиции, которые сочиняют сами военные.

Думаю, сейчас появились очень хорошие песни. Во-первых, песни, рожденные на передовой, — это целый цикл. Ребята искренние, потрясающие. Я слушал их. Может быть, там корявые немножко стихи, но они с болью, это очень важно, — сказал Резник.

Народный артист также отметил профессиональных исполнителей — группу «Любэ» и Александра Маршала. По словам Резника, песни не угасают, чему он очень рад.

Ранее российская эстрадная певица Полина Гагарина выразила надежду, что своим творчеством смогла доставить хоть немного радости раненым бойцам СВО, перед которыми ей доводилось выступать в госпиталях. Она отметила, что старается поддерживать бойцов не только финансово, но и с помощью дела своей жизни.