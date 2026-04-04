Личная жизнь, дружба и ссора с Пугачевой, дар: где сейчас Илья Резник

Сегодня, 4 апреля, народному артисту России Илье Резнику исполняется 88 лет. Как сложилась личная жизнь советского и российского поэта-песенника, что известно о его конфликте с певицей Аллой Пугачевой?

Чем прославился Илья Резник

Илья Резник родился 4 апреля 1938 года в еврейской семье. В самом раннем возрасте он стал свидетелем ужасов Великой Отечественной войны. В Ленинграде Илья пережил первый год блокады, после чего их с матерью эвакуировали на Урал. Его отец, Леопольд Резник, погиб на фронте, получив тяжелые ранения.

После войны мама Ильи снова вышла замуж и переехала в Ригу. Ее новый муж поставил перед ней сложный выбор: либо он, либо сын. Мама выбрала любовь, и маленький Илья остался в Ленинграде с бабушкой и дедушкой.

В школе Резник мечтал о морских путешествиях и собирался поступить в Нахимовское училище, чтобы в будущем стать адмиралом. Но с годами его интересы поменялись: он начал думать о карьере в артиллерийском училище. А к выпускному балу Илья увлекся актерством.

После школы Резник поступал в Ленинградский институт театра, музыки и кино, но не прошел экзамены. Он работал лаборантом в медвузе, электриком и на театральной сцене, продолжая каждый год пытаться поступить. В 1958 году его усилия увенчались успехом.

В 1965 году Илья Резник присоединился к труппе Театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Там он не только активно участвовал в постановках, но и совершенствовал свои поэтические способности. В 1969 году он опубликовал первую книгу детских стихов «Тяпа не хочет быть клоуном». За ней последовали и другие сборники для юных читателей. Но настоящую известность ему принесла песня «Золушка».

Что известно о сотрудничестве и конфликте Резника с Пугачевой

В 1972 году поэт Илья Резник встретил начинающую певицу Аллу Пугачеву и подарил ей песню «Посидим, поокаем». Всего для Примадонны он написал более 70 композиций, среди которых хиты «Ты возьми меня с собой», «Три счастливых дня» и «Маэстро». Резник открыто выражал свое теплое отношение к певице, но осудил ее решение уехать из России во время СВО.

Осенью прошлого года Резник сообщил, что певица обвинила его в предательстве. Он также отметил, что их общение прекратилось примерно год назад.

Резник признался, что записал на камеру четверостишие для Пугачевой в день ее рождения, а его друг опубликовал ролик в социальных сетях, после чего у него с артисткой случился неприятный инцидент. Оказалось, что его видео было вмонтировано в послание для Пугачевой от уехавших артистов, хотя он им не является. В итоге ему пришлось объясняться, «как мальчику».

«Она на следующий день <…> по поводу этой ситуации прислала мне сообщение, что я — трус и предатель. <…> Я случайно увидел это СМС-сообщение у [жены] в телефоне только спустя долгое время. К сожалению или к счастью, жена мне не говорила о нем больше года», — подчеркнул он.

Как сложилась личная жизнь Ильи Резника

Илья Резник впервые женился в 30 лет. Его женой стала Регина, заместитель директора ленинградского Театра эстрады. В этом браке у пары родились двое детей: сын Максим и дочь Алиса. Развод с Региной был для поэта настолько тяжелым, что он едва не решился на самоубийство. Но ситуацию спас их сын, который на суде заявил, что хочет остаться с отцом. Алиса же осталась с матерью, и долгое время ей запрещали общаться с отцом.

Во второй официальный брак Резник вступил в 1985 году с узбекской танцовщицей и хореографом Мунирой Аргумбаевой. Разница в возрасте между ними составляла 23 года. В 1989 году у них появился сын Артур. В начале 1990-х годов семья переехала в США, однако в 1992 году Резник вернулся в Россию, оставив Аргумбаеву с сыном в Америке. Официальный развод пары состоялся только спустя 20 лет. Кроме того, у Резника есть внебрачный сын Евгений, который родился в 1981 году.

Третьей женой поэта стала Ирина Романова, бывшая спортсменка, мастер спорта по легкой атлетике. Она была моложе его на 27 лет. Именно Ирина помогла Резнику пережить трудный период после дефолта 1998 года, когда все его сбережения потеряли ценность.

В августе 2017 года поэт был крещен в православную веру. Спустя год он и его супруга обвенчались в храме, расположенном в Крыму. В 2021 году они переехали в республику и с тех пор живут там.

Илья Резник верит, что у него есть дар предсказывать будущее, и часто делится своими видениями с друзьями. Одним из ярких примеров его пророческого таланта стала песня «9 месяцев надежды», написанная для Дианы Гурцкой. Эта композиция стала хитом и тронула сердца слушателей. Диана, мечтавшая о материнстве, исполняла песню с особым чувством на своих концертах. В итоге ее мечта сбылась: у Дианы и ее мужа родился сын, которого назвали Костя.

Похожая история произошла с Владимиром Пресняковым. Резник написал песню «Незаконнорожденный мой сын» за два года до рождения Никиты, внебрачного сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Официально их брак зарегистрирован не был, но песня стала знаковой для многих.

