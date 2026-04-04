Пятый ребенок, три развода, ДТП с полицией: куда пропал Денис Матросов

Денис Матросов прославился как актер театра и кино, однако сейчас он почти не появляется на экранах. Что известно о его карьере, как сложилась личная жизнь артиста?

Чем известен Матросов

Денис Матросов появился на свет 10 декабря 1972 года. В школе он не сразу увлекся театром, лишь после победы в конкурсе чтецов в 10-м классе он задумался об актерском мастерстве. В 17 лет Матросов попробовал себя в роли ведущего программы «В гостях у сказки». Этот опыт помог ему легко поступить в Школу-студию МХАТ. Позже он также получил диплом Щепкинского училища.

После этого Матросова призвали в армию. Он проходил службу в Театре Российской Армии с 1994 по 1995 год. Впоследствии он служил там еще восемь лет, сыграв в таких спектаклях, как «Британика», «Дама с камелиями», «Ваша сестра и племянница» и других. Затем Матросов играл на сцене Театра им. Маяковского, а также в антрепризных театральных проектах.

На данный момент на счету Матросова 45 ролей в кино и сериалах.

Кинокарьера Матросова началась еще в 1990-м, однако слава пришла в 2002 году — он сыграл друга одного из главных героев сериала «Две судьбы». Настоящей звездой артиста сделал сериал «Кармелита», в котором он предстал в образе Антона Астахова. В дальнейшем актеру доставались роли сердцеедов.

В 2016 году артист учредил Театр Дениса Матросова, в котором стал генеральным продюсером и сыграл, а также спродюсировал спектакли «Двое в лифте, не считая текилы» и «Ты будешь мой!». Сейчас Матросов не появляется на экранах, он сосредоточен на развитии собственного театра.

Как сложилась личная жизнь Матросова

Актер состоял в гражданском браке с Людмилой Татаровой, у них родились близнецы Юрий и Владимир. Людмила обвинила Матросова в рукоприкладстве и отказе признать детей. В студии «Пусть говорят» заявила, что он не женился на ней из-за подозрений в корыстных намерениях.

Матросов отверг обвинения в домашнем насилии. По его словам, Татарова запретила детям видеться с ним, а затем и вовсе сказала, что «есть мужчина, которого они называют папой». Кроме того, добавил он, Людмила не записала его в графе «отец», а также временно отдавала близнецов в детдом.

В 2024 году Денис сообщил, что уже 20 лет не поддерживает связь со своими старшими сыновьями.

«У меня их забрали, меня лишили возможности с ними общаться. Помогал до определенного момента, потом оговоры в прессе, что я подлец, подонок, который бросил детей», — рассказал актер.

Во время съемок сериала «Две судьбы» Матросов встретил Марию Куликову, на которой впоследствии женился. В 2011 году у них родился сын Иван, но в 2015 году их брак распался. Позже Матросов объяснил, что причиной разрыва после 14 лет отношений стали «козни друзей и подруг».

Через несколько месяцев после развода артист начал отношения с поклонницей Ольгой Головиной. Они поженились, и в мае 2016 года у них появился сын Федор. Также артист принял дочь Головиной от первого брака, Александру. В 2022 году Ольга подала на развод с Матросовым из-за возникших проблем и разногласий.

В 2024 году актер рассказал, что встретил «свою судьбу» — Оксану Рудич-Каструбину. Она является главой юридической фирмы, где Матросов искал адвоката для защиты интересов театра.

1 апреля стало известно, что Матросов впервые стал отцом девочки — у него родилась дочка. Об этом он сообщил в личном блоге поздним вечером 31 марта, опубликовав совместные кадры с женой Оксаной из роддома.

Малышка появилась на свет с ростом 53 сантиметра и весом 3686 граммов. Девочку назвали Машей.

Что известно о ДТП с участием Матросова и сотрудников полиции

NEWS.ru сообщал, что авария произошла около 11 утра 7 февраля. Машины Матросова и сотрудников ДПС столкнулись на Череповецкой улице в районе Лианозово. Отмечается, что Матросов ехал на Porsche, принадлежащем его жене Оксане Рудич-Каструбиной.

Полицейские врезались в Porsche во время погони за нарушителем. По информации источника, артист ехал на зеленый сигнал светофора и не пропустил полицейских, из-за чего случилось ДТП. После столкновения с полицейской машиной автомобиль Матросова вынесло на тротуар. Медики оказали ему помощь на месте. Известно, что после столкновения актер хромал. Состояние полицейского, который был в служебной машине, оценивали как тяжелое.

Отмечается, что Матросов возвращался из школы, куда отвез ребенка.

«Я сейчас нахожусь в таком, мягко говоря, шоковом состоянии, переживаю за ребят, которые ехали на второй машине. Дай Бог, чтобы все у них обошлось», — коротко прокомментировал ситуацию Матросов.

