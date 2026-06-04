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04 июня 2026 в 13:19

Запашный сообщил о возможности возвращения звезды сериала «Кухня» в Россию

Запашный предложил покинувшему Россию Назарову отправиться на СВО

Эдгард Запашный Эдгард Запашный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный предположил в интервью NEWS.ru, что покинувший Россию после начала СВО актер Дмитрий Назаров сможет вернуться в РФ, если его простят военнослужащие, а также жители ДНР и ЛНР. Для этого, по мнению народного артиста России, звезда сериала «Кухня» должен отправиться на фронт.

Я не против возвращения оступившихся, в том числе и Назарова. Но считаю, что прощать должны не мирные граждане, а военные и жители новых территорий <...>. Почему артисты не могут оказаться в окопах и, рискуя собственной жизнью, доказать, что они все переосмыслили? Могут! Скажем, я бы пошел воевать за страну, — отметил Запашный.

Он добавил, что и в его профессиональном окружении были люди, не поддержавшие проведение специальной военной операции. Дрессировщик сказал, что не держит на них зла. Многие из них, по его мнению, стали жертвами пропаганды.

Есть большое количество украинских артистов, которые работали в Большом Московском цирке, но сейчас воюют не за нас, — уточнил Запашный.

Ранее он рассказал о поездке на линию боевого соприкосновения в ДНР для съемок цикла телевизионных передач «Мужики». По словам артиста, ему важно показать зрителям, как «обстоят дела на фронте».

Два дня Запашный провел в Луганской республиканской больнице. У него обострились проблемы со здоровьем, это потребовало оперативного внимания врачей.

Эдгард Запашный
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