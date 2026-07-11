«Путин пожертвовал личной жизнью»: Запашный об СВО, Пугачевой и детях

11 июля исполняется 50 лет Эдгарду Запашному — народному артисту России и директору Большого Московского цирка. Коллеги и поклонники знают его как искреннего человека, который не боится открыто выражать свое мнение. Самые яркие высказывания Эдгарда Запашного о семье, детях, Алле Пугачевой и СВО — в материале NEWS.ru.

Почему Эдгард Запашный ни разу не состоял в браке

В интервью NEWS.ru Запашный признался, что не считает себя образцом для подражания в семейной жизни. Артист ни разу не состоял в официальном браке, хотя и воспитывает троих детей.

Фитнес-тренер Ольга Денисова в 2011 году родила от артиста дочь Стефанию, затем у пары появилась на свет Глория. Однако на матери своих дочерей дрессировщик так и не женился. Следующей избранницей Эдгарда стала Ярослава Демешко, которая родила ему сына Даниэля. Несмотря на яркий роман, они не дошли до ЗАГСа. Сам Запашный признавался, что испытывает страх перед брачным союзом.

«Есть такая поговорка: если до 40 лет не женился, потом уже не надо. Это, наверное, про меня», — говорит директор Большого Московского цирка.

Артист также считает, что ему не стоит давать советов о том, что такое семья.

«Семья — это всегда сложно. Не могу сказать, что я пример для подражания, все-таки с мамой двух дочерей мы так и не стали семьей. Мне не стоит говорить о том, что такое семья и как ее сохранить, — это вызовет у многих нездоровую улыбку», — делился он с NEWS.ru.

Как Эдгард Запашный воспитывает троих детей

Несмотря на расставание с возлюбленными, Запашный принимает активное участие в воспитании детей.

«Я не допускал мысли, что оставлю своего ребенка, у него должна быть моя фамилия. И у ребенка будет все, независимо от того, останемся мы вместе [с его мамой] или нет», — говорил он в интервью изданию «7 дней».

Эдгард Запашный Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Эдгард воспитывает детей как династийных артистов цирка — Стефания, Глория и Даниэль выступают на арене и выполняют сложные трюки.

«Мы воспитываем своих детей с желанием продлить работу в цирке. Конечно, повзрослев, они могут сказать, что им не нравится выступать. Но пока я не услышал такого ни от пятнадцатилетней дочки, ни от младших детей. Я понимаю всю опасность профессии. Дети знают, что папа много раз оперировался, что на манеже происходили серьезные травмы у других — люди по несколько недель находились в реанимации», — говорил он NEWS.ru.

Что Эдгард Запашный говорит об СВО

В 2022 году Эдгард Запашный поддержал начало специальной военной операции. Он регулярно выезжает в зону боевых действий, оказывает гуманитарную помощь и организовывает фронтовые гастроли цирка.

«В Луганске живут невероятно сильные люди. Мы приезжаем туда с культурной и гуманитарной миссиями — посещаем детские больницы, привозим то, что там особенно необходимо. После представлений подходили взрослые люди со словами благодарности: большое спасибо, за то, что вернули нас мыслями в мирную жизнь», — говорил Эдгард NEWS.ru.

Он стал доверенным лицом президента России Владимира Путина за активное участие в политической жизни страны.

«Владимир Владимирович — честный, внимательный, не упускающий детали и трудолюбивый человек. Фактически Путин пожертвовал личной, частной жизнью ради нашей страны», — считает Запашный.

Как Запашный относится к Пугачевой, Назарову

Запашный жестко высказывается в адрес артистов, которые остались в России, но не обозначили своего отношения к СВО. Он считает, что таких деятелей культуры нужно лишать ролей, не транслировать их песни и не платить им гонорары из госбюджета.

«Меня раздражают наши деятели культуры, которые снимаются в кино, рекламах, но не выступают с поддержкой СВО. Я их ненавижу, я бы даже сказал! Нужно обязать всех артистов выступать на фронте. В противном случае их надо выгонять из профессии», — говорит он.

Еще более резкую оценку Запашный дает артистам, которые покинули Россию после начала СВО. Он назвал Аллу Пугачеву, Дмитрия Назарова, Чулпан Хаматову «врагами народа». При этом деятель культуры признал творческие заслуги Пугачевой, но заявил, что после громкого отъезда «она потерялась как гражданка».

Запашный убежден, что актер Дмитрий Назаров и другие эмигранты могут попытаться вернуться в Россию. Прежде чем это случится, считает дрессировщик, они должны отправиться в Донбасс.

Эдгард Запашный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я не против возвращения оступившихся, в том числе и Назарова. Но считаю, что прощать их должны не мирные граждане, а военные и жители новых территорий <...>. Почему артисты не могут оказаться в окопах и, рискуя собственной жизнью, доказать, что они все переосмыслили? Могут!» — считает народный артист России.

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