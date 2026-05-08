«Слава обожгла»: Шевельков о «Гардемаринах», Дружининой, переезде в Крым

8 мая звезда фильма «Гардемарины, вперед!», режиссер заслуженный деятель искусств России Владимир Шевельков отмечает 65-летний юбилей. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Шевельков рассказал о том, почему он не любит свою роль в популярном фильме, раскрыл правду об отношениях со Светланой Дружининой, а также высказался о современном кино и переезде в Крым.

О грядущем юбилее

— Владимир Алексеевич, в каком настроении пребываете накануне юбилея? Как планируете отмечать? Какие подарки ждете?

— У меня прекрасное настроение. Отмечать планирую с друзьями. Я всегда жил ради семьи, поэтому лучший подарок — внимание близких. Из ближайших планов — переезд в Крым. Хочу там продолжить свое дело и наконец-то расслабиться.

— День рождения у вас — накануне 9 Мая. Хорошо ли вы знаете историю подвигов военного поколения своей семьи?

— Моего деда по папиной линии убили в Финляндии в 1939 году. У меня есть его фотография, похоронка. Мы ездили на место его гибели, где он был застрелен разрывной пулей.

Об «упитанных» артистах

— Старшее поколение артистов считает, что современные режиссеры разучились снимать кино о Великой Отечественной войне. Вы согласны с такой точкой зрения?

— Сейчас у нас мало обращают внимание на опыт — дорога [в кино] открыта для молодых неучей. [Нынешние] режиссеры боятся глубины, [в результате] превращают фильмы в комиксы. <...> Очень трудно снимать мелодрамы — а военные фильмы опираются на мелодраматические сюжеты, чувства, рефлексию. К тому же для съемок военного кино нужен большой бюджет, а он не у каждого режиссера есть.

Возмущают фильмы про блокадный Ленинград, где актеры — упитанные люди. Как это возможно, где историческая правда? Так и получается — чем народ «кормишь», тем он и «питается».

— Вы как-то сказали, что «в кино уже давно работают не лучшие, а удобные». Кто в этом виноват? Умеете ли вы быть «удобным»?

— Я — ужасно неудобный, старый душнила (смеется). Я спорю, ругаюсь, [если вижу непрофессионализм на съемочной площадке], хотя проще было бы помолчать. Поэтому, будучи профессионалом в кино, я не востребован. Зачем нужны люди, которые выражают свое мнение?

Кадр из фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука, 1968 год

О фильмах Андреасяна

— Сразу два режиссера — Сарик Андреасян и Сергей Урсуляк — решили экранизировать «Войну и мир», каждый — свой фильм. Смогут сделать достойные работы, как считаете?

— Я считаю, что фильмы Сарика и Сергея не смогут встать в один ряд с лентой Сергея Бондарчука. У современных режиссеров другой принцип мышления. Урсуляк много лет работал в телевизионном кино, там своя специфика в повествовании. Фильмы для кинотеатров — все-таки прежде всего высказывание.

Сарик мог бы продвигать культуру армянского народа в своих фильмах, [но почему-то не делает этого]. Он снял «Сказку о царе Салтане» — в прозе, но Пушкин — не тот писатель, чей язык стоило бы упрощать.

— Кого из молодых артистов считаете талантливыми? Почему не видно новых — условно — Высоцкого, Даля, Смоктуновского? Что не позволяет раскрыться?

— Я бы не хотел кого-то выделять, у нас есть хорошие актеры. Но у них нет времени на реализацию. Кино — синтетический вид искусства, требует совместных усилий. Сейчас у нас время продюсерского кино — это плохо.

О фильмах про СВО

— В одном из интервью вы сообщили о планах снять фильм об СВО. Удалось осуществить? И как считаете, об СВО надо снимать сейчас? Или по завершении спецоперации, переосмыслив эти события?

— У меня есть незаконченная картина о Великой Отечественной войне — «Не видя преград». Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю слабовидящих ребят, которые ушли в 1941 году на фронт. Мы отсняли 60% материала, но теперь продюсеры не могут найти деньги на завершение работы. К сожалению.

Так что теперь мне не хочется зарекаться. У меня есть режиссерская заявка на съемку картины об СВО. Но думаю, я никогда не сниму это кино. Как продюсер пугаюсь бюджета, а как режиссер и автор сценария — не хочу писать в стол.

Я ездил на фронт, общался с ребятами из «Вагнера». Понимаю, что происходит в стране, и поддерживаю людей, которые находятся в зоне СВО. Согласен с тем, что кино надо снимать после завершения спецоперации. С другой стороны, ситуация дает темы для размышления уже сейчас.

Владимир Шевельков Фото: Евгений Одиноков /РИА Новости

Об уехавших артистах

— Вы критиковали деятелей культуры, которые уехали из России после начала СВО. Какая судьба их ждет, по вашему мнению?

— Я удивлен тупости тех, кто уехал. Мне их совсем не жалко. Неужели им непонятно, что происходит? Была Вторая мировая война, 60% нашей страны было уничтожено. Сейчас Россию пытаются снова стереть с лица земли.

Не берусь судить о дальнейшей судьбе уехавших. Лишь бы они не вернулись и не стали опять востребованными, потому что для многих будут «удобными».

О причинах ухода из кино на пике славы

— Вы как артист ушли из кино на пике славы. Что все-таки стало причиной? По-прежнему считаете, что фильм «Гардемарины, вперед!» помешал раскрыть актерский потенциал?

— Действительно, не снимаюсь уже 35 лет, и не жалею. Я понял, что был не готов к славе. Меня слава обожгла. Любил сниматься, но не нравилось повышенное внимание. Помню, я выходил на сцену, зрители начинали аплодировать. А я думал: за что [хлопают мне]? Что я такого [выдающегося] сделал?

Фильм «Гардемарины, вперед!» сбил мне планы. Я бы назвал то, что со мной происходило, непонятной попсой. Меня бесил съемочный процесс фильма. Я убегал с площадки, потому что все, кто там был, — это не мои люди.

— Есть роль, о какой мечтали, но не получилось сыграть?

— Когда-то я хотел сыграть Печорина (Григорий Печорин — главный герой романа «Герой нашего времени». — NEWS.ru) или Коровьева (персонаж романа «Мастер и Маргарита». — NEWS.ru). Теперь эти роли не для моего возраста. Если бы я встретил хорошего режиссера, я согласился бы сыграть взрослого счастливого мужчину, но без любовной линии.

Светлана Дружинина на съемках фильма «Гардемарины, вперед!», 1987 год Фото: Ю. Венцковский/РИА Новости

— На съемочной площадке «Гардемаринов» между вами и режиссером Светланой Дружининой возникали разногласия. Состоялся ли примирительный диалог спустя годы?

— Нет, между нами не было никакого диалога. Он и не нужен. Наш конфликт мне сильно навредил тогда в жизни, но я вышел из этой истории, считаю, достойно. Отмечу, что карьеру мне никто не портил — я сам не захотел ее продолжать.

О работе с Татьяной Булановой

— В 1990-е годы вы режиссировали клипы для Татьяны Булановой. С чего началось сотрудничество? Какая Татьяна в работе?

— Буланова — отличная, талантливая. Она — певица на все времена. Помню, как на меня обиделась. Я ей сказал: «Ты, как Пьеха, — навсегда!» Таня подумала, будто я говорю о возрасте. А я имел в виду, что ее песни и голос — как песни и голос Пьехи — всегда будут трогать сердца слушателей. Именно поэтому Таня и «зашла» зумерам.

Я считаю, мы правильно сделали, показав в клипах не грустную Буланову, а яркую, веселую. Таня умеет иронизировать над собой, а это не каждому дано.

О переезде в Крым

— Над какими проектами сейчас работаете?

— Мой самый главный проект — строительство дома в Крыму. Я попал туда впервые в 20 лет, уже тогда решил, что хочу остаться. Но не складывалось. Когда разрушился СССР, вместе с ним рухнули мои мечты [о переезде в Крым]. В 2013 году на Украине были протесты — тоже не время для осуществления задуманного. Зимой 2021 года я наконец-то собрался с мыслями и купил себе маленький участок недалеко от моря.

Кое-что снимаю, экспериментирую по возможности. Еще я интересуюсь театром как режиссер. Театр — последний чистый вид искусства. Недавно у меня вышел спектакль «Ты свободен, дорогой», приступаю еще к двум постановкам. Нахожусь в хорошей творческой форме, хотя и остаюсь «неудобным».

Владимир Шевельков в молодости Фото: Russian Look/Global Look Press

— Театр, кстати, становится искусством не для всех. Билеты на постановки с Михаилом Ефремовым, Юрой Борисовым доходят до 200 тысяч рублей. Немногие могут позволить себе такие траты.

— Такие цены — не от жадности артистов и режиссеров, а от [неумеренных «аппетитов»] владельца площадки. Идет наценка за громкие имена актеров.

Считаю, что у нас очень мало театров: чтобы открыть культурное учреждение, надо иметь много денег. Закрываются магазины, почему на их месте не откроют театры? Пусть будет много, люди смогут показывать свое творчество.

Читайте также:

Новый бренд косметики, спортзал, суды: как живет больная раком Лерчек

«У меня много огня в характере»: Дина Корзун о съемках с Харди, ИИ, МХАТе

«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО