29 марта 2026 в 10:01

Ефремов рассказал о сложностях игры «распоследнего негодяя» на сцене

Ефремов назвал любую роль артиста исповедальной после премьеры у Михалкова

Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» Фото: Новосильцев Артур /Агентство «Москва»
Актер театра и кино Михаил Ефремов в интервью информационной службе «Вести» заявил, что испытывал жуткое волнение перед выходом на сцену в образе отрицательного персонажа. По его словам, работа над ролью «распоследнего негодяя» оказалась сложной из-за невозможности найти в герое светлые черты.

Ефремов особо отметил профессионализм своей партнерши по сцене Анны Михалковой, назвав ее феноменальной актрисой. Основная трудность для него заключалась в необходимости играть агрессию по отношению к человеку, которого он искренне считает «ангелом». Несмотря на внутреннее сопротивление характеру персонажа, актер подчеркнул важность искренности в профессии.

Ефремов порассуждал о том, насколько личностным является процесс создания сценического образа. Он выразил уверенность в том, что каждый артист вкладывает в работу частицу собственной души и жизненного опыта.

Так любая роль у артиста исповедальная. Мы же от себя идем, — резюмировал он.

Ранее театральный критик Марина Райкина заявила, что Ефремов находится в хорошей актерской форме, что доказал на премьере спектакля «Без свидетелей». Она добавила, что артист, несмотря на большую паузу в карьере, справился со сложной трагифарсовой ролью.

