Рэйф Файнс отказался сыграть Волан-де-Морта в новом «Гарри Поттере»

Актер Рэйф Файнс, исполнивший роль Волан-де-Морта в кинофраншизе о Гарри Поттере, заявил, что не вернется к образу Темного лорда в новом сериале от HBO. В эфире The Claudia Winkleman Show он признался, что несколько лет назад был готов повторить эту роль, однако теперь считает момент упущенным.

Я помню, меня спрашивали об этом несколько лет назад, и я сказал: «Да, с удовольствием». Но ничего не произошло, и я думаю, что этот корабль уплыл, — поделился Файнс.

При этом актер предложил кандидатуру на замену, назвав Тильду Суинтон потрясающей претенденткой на роль Волан-де-Морта. До этого ее имя уже фигурировало в числе возможных исполнителей роли антагониста наряду с Киллианом Мерфи. Сам Мерфи слухи о своем участии опроверг, отметив, что превзойти Файнса практически невозможно.

Ранее актер Дэниел Рэдклифф рассказал, что во время работы над франшизой «Гарри Поттер» продюсеры предложили ему, Эмме Уотсон и Руперту Гринту принять участие в новой версии «Волшебника страны Оз». Он должен был сыграть роль Трусливого Льва, которому, помимо его обычного страха, нужно было освоить приемы карате.