Рэйф Файнс отказался сыграть Волан-де-Морта в новом «Гарри Поттере»

Рэйф Файнс
Актер Рэйф Файнс, исполнивший роль Волан-де-Морта в кинофраншизе о Гарри Поттере, заявил, что не вернется к образу Темного лорда в новом сериале от HBO. В эфире The Claudia Winkleman Show он признался, что несколько лет назад был готов повторить эту роль, однако теперь считает момент упущенным.

Я помню, меня спрашивали об этом несколько лет назад, и я сказал: «Да, с удовольствием». Но ничего не произошло, и я думаю, что этот корабль уплыл, — поделился Файнс.

При этом актер предложил кандидатуру на замену, назвав Тильду Суинтон потрясающей претенденткой на роль Волан-де-Морта. До этого ее имя уже фигурировало в числе возможных исполнителей роли антагониста наряду с Киллианом Мерфи. Сам Мерфи слухи о своем участии опроверг, отметив, что превзойти Файнса практически невозможно.

Ранее актер Дэниел Рэдклифф рассказал, что во время работы над франшизой «Гарри Поттер» продюсеры предложили ему, Эмме Уотсон и Руперту Гринту принять участие в новой версии «Волшебника страны Оз». Он должен был сыграть роль Трусливого Льва, которому, помимо его обычного страха, нужно было освоить приемы карате.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились неожиданные версии пропажи дочери российской пианистки
«Были попытки прилетов»: Баканов рассказал Путину об атаках на Плесецк
Путин озвучил выручку Роскосмоса в 2025 году
Возвращение «Ориона», в ГД заговорили о казни для взяточников: что дальше
Рейс с освобожденными российскими военнопленными сел в Подмосковье
Делегации Ирана и США завершили первый этап обсуждений в Исламабаде
Ребенка засосало в фильтр джакузи в отеле
Экс-муж Лерчек заявил, что ссоры привели их на скамью подсудимых
«Краш миллионов»: Гуменника поздравили с днем рождения
Хакеры испугали киберэкспертов новым методом взлома с ИИ
Песков оценил шансы Каллас стать выпускницей МГУ
«Мудрое решение»: Ульянов оценил решение Эстонии по Балтийскому морю
Теннисистка Андреева вышла в финал престижного турнира
Израиль угрожает Испании? Что случилось, почему Нетаньяху в ярости
Полиция задержала почти 100 человек на акции движения Palestine Action
Рэйф Файнс отказался сыграть Волан-де-Морта в новом «Гарри Поттере»
Активисты заблокировали ж/д после призывов ввести эмбарго против Израиля
«Арсенал» проиграл третий раз за последние матчи во всех турнирах
Владельцы Ferrari и Aston Martin в Британии начали воровать бензин
ВСУ ударили по Белгородской области, нарушив пасхальное перемирие
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

