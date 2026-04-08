«Я в восхищении»: Лариса Долина рассказала о таланте внучки Саши

Лариса Долина
Певица, народная артистка РФ Лариса Долина рассказала NEWS.ru, что внучка Александра помогает ей репетировать. По ее словам, девочка с первого класса обучается актерскому мастерству и блестяще может прочитать роль с листа.

Недавно я репетировала дома. Поскольку мне самой с собой играть неинтересно, я просила внучку читать со мной пьесу. Она была Галей, я была Ниной. У нее с первого класса преподают курс актерского мастерства, сейчас она уже в восьмом классе, она уже поднаторела и она с листа прочитала роль и сыграла. Я в восхищении, — сказала Долина.

Певица рассказала, что дочь Ангелина и внучка Саша приходят на спектакли с ее участием. 12 апреля частный театр Михаила Барщевского «Неформат» представит постановку «Мечты Фемиды» с ее участием. Партнером Долиной на сцене выступит актриса Наталья Бочкарева, которая играет судью, попавшую в сложную ситуацию. Певица играет ее подругу.

Ранее Лариса Долина заявила, что завершила сложный период, связанный с историей вокруг квартиры и мошенников. На пресс-завтраке в честь премьеры спектакля «Мечты Фемиды» певица отметила, что всех простила и сосредоточилась на творчестве.

