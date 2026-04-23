Пугачеву обвинили в игнорировании своей пятилетней внучки в России KP.RU: Алла Пугачева не хочет знать свою оставшуюся в России двоюродную внучку

Певица Алла Пугачева не хочет знать свою двоюродную внучку — пятилетнюю девочку, которая живет в России, пишет KP.RU. Сама артистка, как отметили журналисты, предпочитает молчать об этой странице своей родословной, а маленькая родственница даже не догадывается о существовании знаменитой бабушки.

Ребенок родился в семье племянника Пугачевой Владислава и его супруги, рассказали родственники изданию. В свое время Примадонна помогала Владиславу, который столкнулся с наркозависимостью и стал инвалидом, оплачивая его лечение, в том числе дорогостоящее в Израиле.

Однако, по мнению родственников, отношение певицы изменилось после появления в ее жизни юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Девочку назвали Аллой, она внешне очень похожа на знаменитую родственницу. Также у ребенка хороший слух, она занимается вокалом и играет на фортепиано.

Мать девочки рассказала, что они пока не говорят дочери о ее звездной бабушке, опасаясь, что та потом решит, будто ей все должны. Женщина отметила, что несколько раз отправляла Пугачевой фото внучки, чтобы та хотя бы знала о ее существовании, однако сообщения были прочитаны, но ответа не последовало. По словам матери, ребенок не должен знать о человеке, который не хочет с ним общаться.

Ранее режиссер-документалист и писатель Юрий Кот заявил, что Пугачева продолжает выражать ненависть к России в своих высказываниях о стране. Он считает, что именно из-за этих взглядов россияне не будут готовы простить артистку.