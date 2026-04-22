22 апреля 2026 в 10:33

Известный режиссер объяснил, почему россияне не смогут простить Пугачеву

Режиссер Юрий Кот: Пугачева не раскаялась и продолжает русофобствовать

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Певица Алла Пугачева продолжает выражать ненависть к России в своих высказываниях о Родине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru режиссер-документалист и писатель Юрий Кот. Он считает, что именно из-за этих взглядов россияне не готовы будут простить артистку.

Пугачева продолжает русофобствовать. Если человек не способен искренне раскаяться, то о каком прощении можно говорить? Нет ей прощения, — заключил деятель культуры.

Юрий Кот до 2014 года работал на украинском телевидении и жил в Киеве. В 2014 году он выступил против госпереворота. За это его избили сторонники Майдана. В результате писатель был вынужден покинуть украинскую столицу.

Ранее Кот рассказал, что певец Валерий Меладзе критикует российскую власть и россиян по личным мотивам. СВО в 2022 году разрушила привычный образ жизни Меладзе, он считает, что в этом «виновата Россия», отметил собеседник.

Также он выразил мнение, что певица София Ротару «отреклась» от России из-за сына. По словам режиссера, наследник артистки Руслан Евдокименко участвовал в государственном перевороте на Майдане и выступал на стороне оппозиции. Будучи внушаемым и доверчивым человеком, он попал под влияние так называемых друзей, подчеркнул Кот.

Виктория Катаева
В. Катаева
