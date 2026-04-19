Стало известно, почему на самом деле София Ротару «отреклась» от России Режиссер Юрий Кот рассказал, что Ротару отреклась от России под влиянием сына

Певица София Ротару «отреклась» от России из-за сына, рассказал в интервью NEWS.ru украинский режиссер-документалист и писатель Юрий Кот. По его словам, наследник артистки Руслан Евдокименко участвовал в государственном перевороте на Майдане и выступал на стороне оппозиции. Будучи внушаемым и доверчивым человеком, он попал под влияние так называемых «друзей», подчеркнул собеседник.

Софию Михайловну я знал хорошо. Она встряла в эту неприятную ситуацию (стала поддерживать ВСУ. — NEWS.ru) именно из-за сына. Он — типичный «золотой ребенок», инфантильным ребенком и остался. Такие люди очень легко попадали в сети Майдана. Его окружение было сплошь «майданным», и он таким стал, — отметил собеседник.

После начала СВО Евдокименко попытался выехать из Украины со своим сыном, напомнил Кот. Во время пересечения границы мужчин задержали украинские пограничники, добавил режиссер. Позже, по его информации, Руслан нашел возможность уехать в Европу.

Конечно, уехал. Эти «патриоты Украины» любят свою страну, находясь от нее как можно дальше. [Отъезд Евдокименко объясним тем, что] хоть его и хлопали по плечу «герои» Майдана, но он понимал — при первой возможности сольют и отправят умирать на передок, никаких денег мамы не хватит, — предположил документалист.

Собеседник убежден, что останься сын Ротару в Киеве, его могли намеренно попытаться отправить на передовую. В этом случае Руслана использовали бы фактически как заложника, и София Михайловна это понимала, считает собеседник.

Может быть, наоборот, специально отправили бы [на передовую]: чтобы маму раздеть и деньги все у них отжать. А мама его [Руслана] очень любит, в нем души не чает, пошла бы на любые условия сделки ради него, — заключил он.

Ранее Кот выразил мнение, что певец Валерий Меладзе критикует российскую власть и россиян по личным мотивам. СВО в 2022 году разрушила привычный образ жизни артиста, и он убежден, что в этом «виновата Россия», отсюда и ненависть к стране.