19 апреля 2026 в 12:44

Стало известно, почему Валерий Меладзе недоволен Россией

Режиссер Юрий Кот назвал Валерия Меладзе русофобом

Валерий Меладзе Валерий Меладзе Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Валерий Меладзе критикует российскую власть и россиян по личным мотивам, выразил мнение в интервью NEWS.ru режиссер-документалист и писатель с Украины Юрий Кот. СВО в 2022 году разрушила привычный образ жизни Меладзе, он считает, что в этом «виновата Россия», отметил собеседник.

Валера Меладзе остается русофобом, костерит власть нашу — ему кажется, что именно она помешала ему жить той жизнью, [начав СВО], к которой он привык: вседозволенности, сумасшедшим деньгам, славе безраздельной, — полагает Кот.

Режиссер добавил, что старший брат Валерия Константин «немного сдержаннее» себя ведет. Дело в том, что Константин «поумнее брата», полагает деятель культуры.

Юрий Кот работал на украинском телевидении до 2014 года и был ведущим трансляций всех государственных праздников. В 2013 году он возглавил движение «Антимайдан» в Киеве, за что был жестоко избит активистами Майдана.

Ранее стало известно, что Меладзе выставил на продажу особняк в элитном поселке Миллениум Парк в Московской области. По информации, певец подарил коттедж дочери, однако та отказалась там жить.

Также стало известно, что сестра Меладзе Лиана обзавелась бизнесом в Лондоне, после чего получила гражданство Великобритании. Там в ноябре 2024 года ею была учреждена компания Musilian Limited, которая занимается звукозаписью и производством видеоматериалов.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

