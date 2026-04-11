Меладзе выставил на продажу шикарный особняк из-за каприза дочери

Исполнитель Валерий Меладзе вновь выставил на продажу особняк в элитном поселке «Миллениум парк» в Московской области, сообщил Telegram-канал Mash. По информации авторов, певец подарил коттедж дочери, однако та отказалась там жить.

На канале рассказали, что дом приобретали специально в подарок за 345 млн рублей, однако после сделки вскрылись недочеты. По информации авторов, косметический ремонт оказался слабым, местами он требует восстановления — заехать в особняк сразу не получится. Также Mash сообщил, что дочь Меладзе не понравился стиль дома и его удаленное расположение от столицы.

Ранее стало известно, что сестра Валерия Меладзе Лиана обзавелась бизнесом в Лондоне, после чего получила гражданство Великобритании. Так, в ноябре 2024 года в стране была учреждена компания Musilian Limited, которая занимается звукозаписью и производством видеоматериалов.

До этого сообщалось, что доходы музыкального лейбла продюсера Константина Меладзе, функционирующего на территории России, по итогам 2025 года превысили 100 млн рублей. Сам артист уже длительное время находится за пределами страны.