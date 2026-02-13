Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 09:44

Раскрыт заработок Константина Меладзе за год

SHOT: Константин Меладзе заработал в России в 2025 году свыше 100 млн рублей

Константин Меладзе Константин Меладзе Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Доходы музыкального лейбла продюсера Константина Меладзе, функционирующего на территории России, по итогам 2025 года превысили 100 млн рублей, пишет Telegram-канал SHOT. Сам артист уже длительное время находится за пределами страны. Меладзе покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции и с тех пор ни разу не возвращался.

За прошлый год доходы лейбла «Меладзе Мьюзик» увеличились на 15 млн рублей, следует из публикации. Если сравнивать с показателями 2022 года, то рост прибыли оказался почти семикратным. В собственности компании находится и звукозаписывающая студия. Бренду также принадлежат права на товарные знаки таких коллективов, как «Инь-Янь» и M-BAND. Кроме того, именно на этом лейбле выпускает свои произведения певец Валерий Меладзе.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с инициативой о проведении всесторонней налоговой проверки бизнес-структур, принадлежащих братьям Меладзе. Он обратил внимание на масштабы финансовой деятельности компаний. По его оценкам, речь идет об оборотах, исчисляемых миллионами, а возможно, и миллиардами рублей.

До этого сообщалось, что Константин Меладзе, несмотря на свое отсутствие в стране, сохраняет контроль над российскими финансовыми активами. Продюсер не стал ликвидировать накопительные счета, открытые в отечественных банках. Данный факт приносит ему регулярный пассивный доход.

Константин Меладзе
музыканты
продюсеры
лейбл
