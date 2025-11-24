День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 09:36

Стало известно, за счет чего продолжает зарабатывать покинувший РФ Меладзе

SHOT: уехавший из России Меладзе заработал более миллиона рублей на вкладах

Константин Меладзе Константин Меладзе Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Уехавший из России композитор Константин Меладзе не отказался от своих финансовых активов в России, передает Telegram-канал SHOT. По его информации, продюсер продолжает держать деньги на накопительных счетах в российских банках, получая с этого значительный пассивный доход.

С начала специальной военной операции Меладзе только на начисленных процентах заработал свыше миллиона рублей, при этом его ежегодный доход от вкладов в среднем составляет около полумиллиона рублей, сообщают авторы канала. Сам композитор в настоящее время находится за рубежом, сопровождая своего младшего брата, Валерия Меладзе, в гастрольном туре по Азии и Европе.

В России также процветает и бизнес его брата — продюсерский центр «Меладзе мьюзик». По информации канала, доходы компании резко выросли за последнее время и превысили 85 млн рублей. В октябре 2024 года Меладзе переоформил свою компанию, сменив украинский паспорт, который он использовал для регистрации, на грузинский.

Ранее сообщалось, что во время последнего приезда в Россию 60-летний певец Валерий Меладзе оплатил счета в московской клинике более чем на 400 тыс. рублей. В перерывах между зарубежными гастролями он регулярно посещает частные медицинские центры Москвы для прохождения обследований.

