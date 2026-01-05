Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 17:03

В Швейцарии заморозили счета Николаса Мадуро

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Iranian Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Правительство Швейцарии распорядилось о немедленной заморозке всех счетов Николаса Мадуро и близких к нему лиц, что следует из сообщения кабмина. Власти приняли это решение, чтобы остановить вывод капитала за рубеж. На действующих членов правительства Венесуэлы эти меры пока не распространяются.

Замораживание средств происходит в рамках санкций против Венесуэлы, введенных в соответствии с законом об эмбарго с 2018 года, — сообщили власти конфедерации.

В кабмине пояснили, что это мера предосторожности на случай будущих судебных разбирательств о происхождении денег. Если незаконность средств подтвердится, Швейцария планирует использовать их для помощи венесуэльскому народу.

Швейцария также призвала стороны конфликта к спокойствию и соблюдению международных норм. Власти конфедерации настаивают на отказе от силы и уважении границ государств. Пока ситуация не стабилизируется, доступ к заблокированным миллионам будет закрыт.

Ранее стало известно, что вертолет с Мадуро и его супругой Силией Флорес приземлился неподалеку от здания Федерального суда в Нью-Йорке. Главу государства доставили в суд под конвоем спецагентов ФБР. Американская сторона обвиняет Мадуро в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и импорте кокаина в США.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

США
активы
Швейцария
Николас Мадуро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Симптом глубокой деградации»: политолог об отставке Малюка
Звезду «Клюквенного щербета» задержали в ходе наркорейда
В России усилят поддержку семей с детьми
«Обжорка и пьянка»: в РПЦ дали совет, как провести Рождество
Орбан призвал не сравнивать СВО и операцию США в Венесуэле
Молодой возлюбленный, отказ Табакову, выкидыш: как живет Ирина Пегова
Назначен новый главный тренер «Спартака»
Жителям Татарстана увеличили выплаты за службу по контракту
В Швейцарии заморозили счета Николаса Мадуро
Жаркая ночь на Украине, ВСУ сидят без воды: новости СВО на вечер 5 января
ФБР участвовало в захвате президента Венесуэлы
Средства ПВО сбили 50 БПЛА над российскими регионами
«Гренландия — это союзник США»: в ЕК попытались заступиться за Данию
В России потребовали от ООН осудить атаку ВСУ в Хорлах
Росфинмониторинг предупредил о новой схеме мошенников
Политолог ответил, кто стоит за кадровыми перестановками во власти Украины
Приставы взыскали с работодателей 6 млрд рублей за долги по зарплате
Глава Первоуральска рассказал о судьбе жильцов дома после взрыва газа
Провал «Хьюстонского проекта»: что предсказал Жириновский об окончании СВО
В Британии раскрыли, знали ли нефтяные гиганты о планах США против Мадуро
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.