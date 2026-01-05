В Швейцарии заморозили счета Николаса Мадуро

Правительство Швейцарии распорядилось о немедленной заморозке всех счетов Николаса Мадуро и близких к нему лиц, что следует из сообщения кабмина. Власти приняли это решение, чтобы остановить вывод капитала за рубеж. На действующих членов правительства Венесуэлы эти меры пока не распространяются.

Замораживание средств происходит в рамках санкций против Венесуэлы, введенных в соответствии с законом об эмбарго с 2018 года, — сообщили власти конфедерации.

В кабмине пояснили, что это мера предосторожности на случай будущих судебных разбирательств о происхождении денег. Если незаконность средств подтвердится, Швейцария планирует использовать их для помощи венесуэльскому народу.

Швейцария также призвала стороны конфликта к спокойствию и соблюдению международных норм. Власти конфедерации настаивают на отказе от силы и уважении границ государств. Пока ситуация не стабилизируется, доступ к заблокированным миллионам будет закрыт.

Ранее стало известно, что вертолет с Мадуро и его супругой Силией Флорес приземлился неподалеку от здания Федерального суда в Нью-Йорке. Главу государства доставили в суд под конвоем спецагентов ФБР. Американская сторона обвиняет Мадуро в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и импорте кокаина в США.

