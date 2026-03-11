Завод «Москвич» откажется от одной модели РИА Новости: «Москвич 5» не будут выводить на рынок

Серийное производство кроссовера «Москвич 5» не будет реализовано из-за несоответствия модели требуемым потребительским свойствам, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия. Завод, по информации источника, сосредоточен на выпуске моделей 3, 3е, 6 и 8, а также на автомобилях из линии «М».

По результатам внутренних испытаний в корпоративном парке было выявлено, что модель «Москвич 5» не в полной мере соответствует критериям по потребительским свойствам, принятым технокластером «Москвич». <…> Было принято решение не выводить эту модель на рынок, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в России по итогам 2025 года зафиксирован резкий всплеск отзывных кампаний: под сервисные программы попали почти 500 тыс. транспортных средств. Масштабные проверки коснулись владельцев популярных марок, включая отечественную Lada, а также Hyundai, Kia, Toyota и китайские бренды GAC и Geely. Среди наиболее серьезных выявленных дефектов значатся неисправности тормозной системы, риск короткого замыкания и утечки топлива, которые могут привести к пожару.