В Иркутске продают полувековой «Москвич» по цене элитного авто В Иркутске выставили на продажу советский «Москвич» за 20 млн рублей

В Иркутске на продажу выставлен редкий экземпляр «Москвича-412» ИЭ, который оценивается владельцем в невероятные 20 млн рублей, сообщает «Российская газета». Автомобиль сошел с конвейера Ижевского автозавода в 1974 году и за полвека эксплуатации проехал всего 48 тыс. километров.

Работает, как часики. Все заводское и родное, — указал в объявлении владелец.

Техническая начинка машины осталась оригинальной: под капотом установлен классический 1,5-литровый двигатель мощностью 75 лошадиных сил, работающий в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Продавец утверждает, что все узлы и агрегаты работают безупречно, а хромированные элементы декора сохранили первозданный блеск. Главным преимуществом лота называется его аутентичность — в автомобиле нет сторонних деталей или переделок.

Высокая стоимость лота вызвала бурное обсуждение в сети, так как цена в 20 млн рублей кажется неоправданной даже для коллекционеров редких ретро-автомобилей. Однако продавец уверен в исключительности своего предложения.

Ранее на продажу выставили автомобиль «Москвич-412» 1975 года выпуска с уникальным 16-клапанным двигателем с головкой блока цилиндров, разработанной специалистами АЗЛК и НАМИ. Начальная стоимость — 9 млн рублей.