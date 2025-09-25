Автоэксперт рассказал, какие машины можно купить начинающим коллекционерам

Начинающим автолюбителям стоит покупать редкие, исключительные машины советского или зарубежного производства, заявил NEWS.ru коллекционер ретроавтомобилей Андрей Паньковский. По его словам, наиболее ценными являются те экспонаты, которые могли принадлежать какому-то известному человеку, или ранние представители какой-либо модели машины.

[Начинающим коллекционерам рекомендуется покупать] редкие, исключительные машины как зарубежного автопрома, так и, например, советского, российского автопрома, — сказал Паньковский.

Коллекционер ретроавтомобилей добавил, что редкими считаются и те машины, которые участвовали в каких-то соревнованиях и отличились какими-то достижениями. Паньковский отметил, что начинающие автолюбители при покупке могут ориентироваться не только на инвестиционную привлекательность машины, но и на личные вкусы.

