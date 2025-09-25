Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 15:36

Автоэксперт рассказал, какие машины можно купить начинающим коллекционерам

Автоэксперт Паньковский: начинающим коллекционерам лучше покупать редкие машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начинающим автолюбителям стоит покупать редкие, исключительные машины советского или зарубежного производства, заявил NEWS.ru коллекционер ретроавтомобилей Андрей Паньковский. По его словам, наиболее ценными являются те экспонаты, которые могли принадлежать какому-то известному человеку, или ранние представители какой-либо модели машины.

[Начинающим коллекционерам рекомендуется покупать] редкие, исключительные машины как зарубежного автопрома, так и, например, советского, российского автопрома, — сказал Паньковский.

Коллекционер ретроавтомобилей добавил, что редкими считаются и те машины, которые участвовали в каких-то соревнованиях и отличились какими-то достижениями. Паньковский отметил, что начинающие автолюбители при покупке могут ориентироваться не только на инвестиционную привлекательность машины, но и на личные вкусы.

Ранее эксперт ассоциации «АвтоГрузЭкс» Станислав Чекмарев заявил, что кожаные части автосалона следует обрабатывать кремом с питательными компонентами. Он подчеркнул, что для защиты пластиковых элементов от солнца и пыли можно использовать матовые полироли с ультрафиолетовыми фильтрами. Так, по его словам, можно продлить срок службы салона машины.

