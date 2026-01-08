Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе Axios: Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе в США

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе может встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает Axios. Отмечается, что переговоры могут быть посвящены согласованию сделки по гарантиям безопасности.

Местом вероятной встречи называется как территория США, так и швейцарский Давос. Именно там с 19 по 23 января лидеры могут провести личную беседу.

Ранее Трамп заявил, что процедура импичмента в отношении его была инициирована из-за его просьбы к Зеленскому «не жульничать». По словам американского лидера, в ходе телефонного разговора 2019 года он лишь предостерег Киев о недопустимости коррупции.

До этого стало известно, что президент США не даст украинскому коллеге гарантии безопасности в том виде, в котором тот хочет. Журналисты отметили, что в конечном итоге желание украинского лидера может оказаться опасным.

Кроме того, переговорам Трампа и Зеленского предшествовал телефонный разговор американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с ним хозяин Белого дома назвал ситуацию на Украине своим самым трудным вызовом. Он отметил, что вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.