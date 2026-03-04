Мирошник увидел влияние спецоперации США в Иране на украинский конфликт Мирошник: конфликт на Ближнем Востоке затормозит переговоры по Украине

Эскалация между Израилем и Ираном начала влиять на дипломатический трек по урегулированию украинского кризиса, заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он предупредил, что теперь процесс может серьезно замедлиться из-за переключения внимания Вашингтона.

Разразившийся конфликт на Ближнем Востоке создает негативный фон для мирной договоренности, — отметил Мирошник.

По словам дипломата, главные риски связаны с вовлеченностью Соединенных Штатов в ближневосточный конфликт. Мирошник пояснил, что одни и те же лица в американском истеблишменте отвечают за организацию переговорного процесса по Украине.

Однако теперь их усилия сместились на другой регион. Внимание Белого дома, включая таких переговорщиков, как Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, теперь приковано к урегулированию на Ближнем Востоке.

