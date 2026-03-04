Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 05:50

Мирошник увидел влияние спецоперации США в Иране на украинский конфликт

Мирошник: конфликт на Ближнем Востоке затормозит переговоры по Украине

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Эскалация между Израилем и Ираном начала влиять на дипломатический трек по урегулированию украинского кризиса, заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он предупредил, что теперь процесс может серьезно замедлиться из-за переключения внимания Вашингтона.

Разразившийся конфликт на Ближнем Востоке создает негативный фон для мирной договоренности, отметил Мирошник.

По словам дипломата, главные риски связаны с вовлеченностью Соединенных Штатов в ближневосточный конфликт. Мирошник пояснил, что одни и те же лица в американском истеблишменте отвечают за организацию переговорного процесса по Украине.

Однако теперь их усилия сместились на другой регион. Внимание Белого дома, включая таких переговорщиков, как Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, теперь приковано к урегулированию на Ближнем Востоке.

Ранее Мирошник обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет победить на выборах, если они будут организованы по международным стандартам. По его словам, политик осознает, что потеря власти обернется для него ответственностью за преступления. Поэтому он будет цепляться за любую возможность остаться у руля.

Родион Мирошник
Украина
США
переговоры
