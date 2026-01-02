«Тщетно и опасно»: в США раскрыли опасность сделки между Трампом и Зеленским

Президент США Дональд Трамп не даст президенту Украины Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором тот хочет, пишет газета New York Times. Журналисты отметили, что в конечном итоге желание украинского лидера может оказаться опасным.

Неустанное стремление Зеленского добиться конкретных гарантий безопасности понятно, но в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным, — говорится в публикации.

При этом, пояснил автор материала, даже если американский президент примет на себя какие-либо обязательства по Украине, то это ничего не значит. Политик сможет легко ими манипулировать, чтобы избежать необходимости их реализации, считают аналитики.

Ранее сообщалось, что переговорам Трампа и Зеленского предшествовал телефонный разговор американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с ним хозяин Белого дома назвал ситуацию на Украине своим самым трудным вызовом. Он отметил, что вновь убедился в стремлении Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Также выяснилось, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа организовали по инициативе американской стороны. Лидеры двух стран обсудили украинский конфликт и пути его разрешения. Беседа длилась полтора часа и завершилась договоренностью о новом контакте после американо-украинских переговоров.