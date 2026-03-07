В США оправдались после разрешения поставок российской нефти Индии Бессент: разрешение на закупку нефти Индией не принесет большой выгоды России

Данное Индии временное разрешение США покупать российскую нефть не принесет существенной выгоды Москве, заявил в соцсети X министр финансов страны Скотт Бессент. По его словам, Вашингтон разрешил Нью-Дели получить энергоресурс из РФ лишь ради смягчения дефицита поставок черного золота по всему миру.

Эта мера намеренно краткосрочная, и она не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку разрешает операции только с той нефтью, которая уже находится на мели в море, — объяснил он.

До этого спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что обсуждает ослабление санкций в отношении российской нефти с Вашингтоном.

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.