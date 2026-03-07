В Петербурге произошло жесткое ДТП с автобусом Автобус врезался в стоящий на светофоре троллейбус в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте автобус перестроился в другую полосу и столкнулся с троллейбусом, который стоял на светофоре, передает 78.ru. После аварии ему удалось проехать еще примерно 50 метров.

По информации издания, дверь автобуса едва не отвалилась. На данный момент проводится расследование всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Новоаннинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием грузовых автомобилей «Вольво» и «Газель». Водитель «Газели» скончался на месте от полученных травм. Столкновение произошло на 716-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий».

До этого в Кемеровской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате ДТП погибли три человека, среди которых была трехмесячная девочка. Происшествие случилось на трассе «Обход города Мариинска» Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.