Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 13:55

В ДТП на «Сибири» погиб трехмесячный ребенок

В Кемеровской области при столкновении легковушки с грузовиком погибли трое

Подписывайтесь на нас в MAX

На автодороге в Кемеровской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли три человека, включая трехмесячного ребенка, сообщили в ГУ МВД по региону, уточнив детали ДТП. Происшествие зафиксировано в 11:00 (07:00 мск) на 12-м километре трассы Обход города Мариинска Р-255 «Сибирь».

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla Runx, выполняя обгон грузового автовоза, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем. В результате аварии 42-летняя водитель Toyota, а также 21-летняя пассажирка и 3-месячная девочка погибли на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ближайшее время будет проведена автотехническая экспертиза для установления причин ДТП.

Ранее два человека погибли, еще шесть получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей Lada Largus и Hyundai в Саратовской области. Авария произошла рядом с поселком Целинный в Ершовском районе.

ДТП
Кузбасс
жертвы
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта судьба семерых задержанных в Венгрии инкассаторов «Ощадбанка»
«Ничего, кроме победы»: посол Ирана в России дал одно обещание
Зоозащитница рассказала о рисках самовыгула
В MAX рассказали, как поздравить женщин в мессенджере
Продюсер перечислил самых востребованных на частных мероприятиях артистов
Дипломатам из Грузии ограничили въезд в Евросоюз
Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области
В Москве ожидаются опасные подтопления из-за теплой погоды
Налет на Крым, БПЛА с шариками, F-16 на границе: как ВСУ атакуют РФ 6 марта
«Сложно»: Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию
России грозит фруктовый кризис
Европу призвали снять антироссийские санкции из-за войны в Иране
Нижегородский проект для ветеранов «СВОе дело» заинтересовал Путина
«Говорила мне мама»: Костомаров о спортивных тренировках
Россиянин «оплатил» себе крупный срок в колонии переводом денег ВСУ
Туриста преследовали трансженщины с кирпичом за неуплату интим-услуг
Бастрыкин велел отчитаться о смерти пациента скорой в Моздоке
Стало известно, сколько россиян не смогут провести день без гаджетов
Россиянин изнасиловал девочку и отправился в тюрьму до 2046 года
Жительницу Забайкалья оштрафовали за оскорбление медиков в чате
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.