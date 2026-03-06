В ДТП на «Сибири» погиб трехмесячный ребенок В Кемеровской области при столкновении легковушки с грузовиком погибли трое

На автодороге в Кемеровской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли три человека, включая трехмесячного ребенка, сообщили в ГУ МВД по региону, уточнив детали ДТП. Происшествие зафиксировано в 11:00 (07:00 мск) на 12-м километре трассы Обход города Мариинска Р-255 «Сибирь».

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla Runx, выполняя обгон грузового автовоза, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем. В результате аварии 42-летняя водитель Toyota, а также 21-летняя пассажирка и 3-месячная девочка погибли на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ближайшее время будет проведена автотехническая экспертиза для установления причин ДТП.

