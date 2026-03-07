Названо условие, при котором Финляндия получит ядерное оружие

Единственным способом для Финляндии иметь на своей территории ядерные силы остается желание США, заявил NEWS.ru политолог Алексей Ярошенко. По его словам, американцы не допустят участия финнов в ядерном проекте, используя страну как более удобную локацию для подлета к России.

Сами финны никогда ядерное оружие не создадут, потому что для этого у них нет урана, мирной атомной промышленности и инженерной школы. У них единственный вариант получить ядерное оружие — если американцы нарушат в очередной раз договор о нераспространении ядерного оружия и разместят на территории Финляндии американские ядерные силы. Но, опять же, самих финнов к этим ядерным силам не допустят. Там будут сидеть американские офицеры. Обслуживать — американские инженеры. Просто сократится время подлета к России, — заявил он.

Ранее финские СМИ писали, что правительство Финляндии рассматривает возможность снятия запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. Закон находится на рассмотрении оборонного ведомства. По информации источников, ограничения закреплены в законе о ядерной энергии, но правительство рассматривает возможность изменить его. Обсуждение темы транзита происходит в контексте членства Финляндии в НАТО и геополитической ситуации в регионе.