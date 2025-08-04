В США назвали удар по Хиросиме и Нагасаки «спасением сотен тысяч жизней»

В США назвали удар по Хиросиме и Нагасаки «спасением сотен тысяч жизней» NYT: ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году спас сотни тысяч жизней

Ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году предотвратили гибель сотен тысяч людей, утверждает американская газета The New York Times (NYT). Издание приурочило статью к 80-летию бомбардировок японских городов со стороны США.

Журналисты отмечают, что это решение было правильным. По мнению автора статьи, оно сохранило жизни не только сотням тысяч граждан США, но и миллионам японцев, которые могли бы погибнуть в ходе дальнейших боев.

Вместе с тем общее число жертв этих трагических событий, по разным данным, превысило 240 тысяч человек. Первая атомная бомба была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года. Спустя три дня такая же участь настигла Нагасаки.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Япония может изменить позицию по бомбардировкам США городов Хиросимы и Нагасаки лишь при смене власти. Эксперт убежден, что для этого в стране должно появиться правительство, которое ставит на первое место интересы своего народа, а не союзнические отношения с американской стороной.

Япония в свою очередь ответила на сравнение президентом США Дональдом Трампом ударов по Ирану и бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Генсек кабмина страны Есимаса Хаяси призвал мировое сообщество сделать все во избежание повторения подобного сценария.