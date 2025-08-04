Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 14:52

В США назвали удар по Хиросиме и Нагасаки «спасением сотен тысяч жизней»

NYT: ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году спас сотни тысяч жизней

Фото: IMAGO/Global Look Press

Ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году предотвратили гибель сотен тысяч людей, утверждает американская газета The New York Times (NYT). Издание приурочило статью к 80-летию бомбардировок японских городов со стороны США.

Журналисты отмечают, что это решение было правильным. По мнению автора статьи, оно сохранило жизни не только сотням тысяч граждан США, но и миллионам японцев, которые могли бы погибнуть в ходе дальнейших боев.

Вместе с тем общее число жертв этих трагических событий, по разным данным, превысило 240 тысяч человек. Первая атомная бомба была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года. Спустя три дня такая же участь настигла Нагасаки.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Япония может изменить позицию по бомбардировкам США городов Хиросимы и Нагасаки лишь при смене власти. Эксперт убежден, что для этого в стране должно появиться правительство, которое ставит на первое место интересы своего народа, а не союзнические отношения с американской стороной.

Япония в свою очередь ответила на сравнение президентом США Дональдом Трампом ударов по Ирану и бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Генсек кабмина страны Есимаса Хаяси призвал мировое сообщество сделать все во избежание повторения подобного сценария.

США
Хиросима
Нагасаки
ядерные удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве за 12 часов выпало до трети месячной нормы осадков
При строительстве дальневосточного моста применили инновационные материалы
Российский губернатор отправил всех чиновников в MAX
Составлен список артистов, которые признались в ненависти к России
Момент нападения кубинца на спасателей в Подмосковье попал на видео
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.