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04 августа 2025 в 13:03

Политолог объяснил, когда США придется ответить за атомные удары по Японии

Политолог Светов: Япония изменит позицию по бомбардировкам США при новой власти

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Япония может изменить позицию по бомбардировкам США городов Хиросимы и Нагасаки только при смене власти, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, для этого в стране должно появиться правительство, которое будет ставить на первое место интересы японского народа, а не союзнические отношения с Вашингтоном.

Слишком много факторов должно сойтись, чтобы Япония изменила свою позицию относительно США по поводу бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Для этого должна произойти небывалая вещь: в Японии должно появиться правительство, для которого на первом месте будут интересы страны и японского народа. Тогда может быть. А когда там раз за разом избираются власти, у которых главные проблемы — чтобы Соединенные Штаты их считали верным союзником, а главная тема — как отобрать у России так называемые северные территории, это не изменится, — пояснил Светов.

Он отметил, что в Японии мечтают о том, чтобы США помогли стране в территориальных спорах. Однако, по мнению политолога, такой подход невыгоден Токио, поскольку он мог бы развивать взаимовыгодное сотрудничество с Москвой.

В Японии мечтают о северных территориях, а может, даже и о Сахалине. Там убеждены, что американцы помогут им вернуть эти земли. Японии невыгодно конфликтовать с Россией, мы соседи, у нас много взаимовыгодных проектов. Для правительства Японии главное — осудить Россию и поддержать Украину, — резюмировал Светов.

Ранее политолог Сергей Марков провел параллель между ультиматумом президента США Дональда Трампа в адрес России по урегулированию конфликта на Украине и годовщиной ядерной бомбардировки Нагасаки. Он напомнил, что удар произошел 9 августа 1945 года, а глава Белого дома дал Москве срок до 8 августа.

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