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31 июля 2025 в 19:40

Политолог связал ультиматум Трампа с годовщиной ядерного удара по Нагасаки

Политолог Марков: ультиматум Трампа истекает в годовщину бомбардировки Нагасаки

Ядерный взрыв над Нагасаки Ядерный взрыв над Нагасаки Фото: imago-images.de/Global Look Press

Российский политолог Сергей Марков провел параллель между ультиматумом президента США Дональда Трампа России по урегулированию конфликта на Украине, и годовщиной ядерной бомбардировки Нагасаки. В своем Telegram-канале он напомнил, что удар произошел 9 августа 1945 года, а глава Белого дома дал Москве срок до 8 августа.

Что после этого? Гадают все. Ждем 9 августа. Это, кстати, 80 лет варварской ядерной бомбардировки США Нагасаки. Годовщина военного преступления президента США, — написал Марков.

Ранее политолог заявил, что публичная перепалка между заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и Трампом в соцсетях была спровоцирована американским сенатором Линдси Грэмом. По его мнению, последний пытается настроить президента США против Медведева и российского лидера Владимира Путина.

До этого Медведев заявил, что его высказывания заставляют нервничать американского лидера. По словам заместителя председателя Совбеза, угрозы со стороны Трампа свидетельствуют, что Россия движется по правильному пути.

Россия
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США
Нагасаки
Дональд Трамп
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