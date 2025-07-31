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31 июля 2025 в 18:06

В России нашли виновного в перепалке Медведева и Трампа

Политолог Марков: в перепалке Медведева и Трампа виноват Грэм

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Публичная перепалка между заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом в социальных сетях была спровоцирована американским сенатором Линдси Грэмом, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его мнению, последний пытается настроить главу Белого дома против Медведева и российского лидера Владимира Путина.

Публичная перебранка с соцсетях Медведева и Трампа — это провокация сенатора Линдси Грэма. Грэм атаковал Медведева, спровоцировал Медведева. А Трамп читает Грэма и поэтому включился в спор. Грэм получает огромные деньги от [главы Украины Владимира] Зеленского за ненависть к России. И вот сейчас Грэм пытается эмоционально и лично настроить Трампа против Медведева, против России, против Путина, — заявил политолог.

Ранее Медведев заявил, что его высказывания заставляют нервничать американского лидера. По словам заместителя председателя Совбеза, угрозы со стороны Трампа свидетельствуют, что Россия движется по правильному пути.

Дмитрий Медведев
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Сергей Марков
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