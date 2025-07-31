В России нашли виновного в перепалке Медведева и Трампа Политолог Марков: в перепалке Медведева и Трампа виноват Грэм

Публичная перепалка между заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом в социальных сетях была спровоцирована американским сенатором Линдси Грэмом, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его мнению, последний пытается настроить главу Белого дома против Медведева и российского лидера Владимира Путина.

Публичная перебранка с соцсетях Медведева и Трампа — это провокация сенатора Линдси Грэма. Грэм атаковал Медведева, спровоцировал Медведева. А Трамп читает Грэма и поэтому включился в спор. Грэм получает огромные деньги от [главы Украины Владимира] Зеленского за ненависть к России. И вот сейчас Грэм пытается эмоционально и лично настроить Трампа против Медведева, против России, против Путина, — заявил политолог.

Ранее Медведев заявил, что его высказывания заставляют нервничать американского лидера. По словам заместителя председателя Совбеза, угрозы со стороны Трампа свидетельствуют, что Россия движется по правильному пути.