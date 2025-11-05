В Минобороны заявили об учениях США с отработкой ядерного удара по РФ

США провели учения с отработкой ядерного удара по России, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза. По словам министра, которые пресс-служба Кремля транслировала на Rutube, речь идет о едином комплексе мероприятий, включающем в том числе возможные планы США по проведению ядерных испытаний, существенно повышающие уровень военной опасности для России.

Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение, Global Tender 2025, с отработкой вопросов, хочу это подчеркнуть, превентивного нанесения ракетно-ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года, — отметил он.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится после подготовки конкретной программы переговоров. Дипломат подчеркнул, что договоренности, достигнутые лидерами двух стран в Анкоридже, требуют наполнения практическими решениями.