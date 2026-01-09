В Шереметьево тысячи человек не могут получить свой багаж

В Шереметьево тысячи человек не могут получить свой багаж В Шереметьево около трех тысяч человек ждут свой багаж из-за циклона «Фрэнсис»

В Шереметьево около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж, передает Telegram-канал SHOT. В пресс-службе московского аэропорта заявили, что все из-за циклона «Фрэнсис».

Имеются задержки в обработке и выдаче багажа на ленты по ряду рейсов по причине замедления работы техники в условиях продолжительного интенсивного снегопада, — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди вынуждены ждать свои вещи уже более пяти часов, среди них есть семьи с маленькими детьми. В столичных аэропортах также задерживаются около двухсот рейсов, добавили в источнике.

Ранее непогода стала причиной задержки 52 авиарейсов в аэропортах Краснодарского края. Согласно данным онлайн-табло, в Сочи на вылет задерживаются четыре рейса в Москву, три — в Санкт-Петербург, по два — в Екатеринбург и Казань, по одному — в Красноярск, Минеральные Воды, Дубай, Самару, Киров и Нижний Новгород.

До этого петербургский аэропорт Пулково временно ограничил свою работу. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, рейсы принимают и отправляют только по согласованию с компетентными органами.