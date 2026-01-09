Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 23:18

В Шереметьево тысячи человек не могут получить свой багаж

В Шереметьево около трех тысяч человек ждут свой багаж из-за циклона «Фрэнсис»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Шереметьево около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж, передает Telegram-канал SHOT. В пресс-службе московского аэропорта заявили, что все из-за циклона «Фрэнсис».

Имеются задержки в обработке и выдаче багажа на ленты по ряду рейсов по причине замедления работы техники в условиях продолжительного интенсивного снегопада, — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди вынуждены ждать свои вещи уже более пяти часов, среди них есть семьи с маленькими детьми. В столичных аэропортах также задерживаются около двухсот рейсов, добавили в источнике.

Ранее непогода стала причиной задержки 52 авиарейсов в аэропортах Краснодарского края. Согласно данным онлайн-табло, в Сочи на вылет задерживаются четыре рейса в Москву, три — в Санкт-Петербург, по два — в Екатеринбург и Казань, по одному — в Красноярск, Минеральные Воды, Дубай, Самару, Киров и Нижний Новгород.

До этого петербургский аэропорт Пулково временно ограничил свою работу. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, рейсы принимают и отправляют только по согласованию с компетентными органами.

аэропорты
задержки
Шереметьево
циклоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил о задержании еще одного танкера
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 января 2026 года
Приметы 10 января — Домочадцев день: единство семьи и Красная горка
В Иране рассказали, какая сейчас обстановка в стране
Аэропорт Краснодара приостановил все полеты над городом
Власти готовятся к эвакуации застрявших в пробке на М-8
Российские спутники засняли циклон «Фрэнсис» над Москвой
Суточный рекорд по количеству осадков побит в Москве
МИД РФ отверг обвинения в причастности к атаке на посольство в Киеве
В Шереметьево тысячи человек не могут получить свой багаж
В Смоленске скончался глава представительства МИД России
Пушков рассказал о маловероятном сценарии в ситуации Гренландии и США
ВСУ похищают украинских военных и держат в подвалах
Женщины в рядах ВСУ все чаще погибают
В России впервые управляли дроном над Антарктидой через тысячи километров
Небо над Тамбовом опустело из-за запрета на полеты
Адам Кадыров пообещал найти и привезти Зеленского в Чечню
Стало известно, когда Apple может представить свой первый складной смартфон
Плазмолифтинг — вампирский лифтинг? Суть процедуры и отзывы
У Ивлеевой нашли новый долг перед налоговой
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.