Почти полсотни авиарейсов выбились из графика в аэропортах Кубани

Непогода стала причиной задержки 52 авиарейсов в аэропортах Краснодарского края. Согласно данным онлайн-табло, в Сочи на вылет задерживаются четыре рейса в Москву, три — в Санкт-Петербург, по два — в Екатеринбург и Казань, по одному — в Красноярск, Минеральные Воды, Дубай, Самару, Киров и Нижний Новгород.

На прилет задержаны пять рейсов в Москву, по три — в Екатеринбург и Петербург, по одному — в Наманган, Минводы, Челябинск и еще семь городов. В Краснодаре не могут вылететь два лайнера в Северную столицу, по одному в Москву, Ташкент и Стамбул. На прилет задержаны семь рейсов. В Геленджике задерживается прибытие одного самолета из Москвы и вылет обратного рейса.

Ранее свыше 200 рейсов пришлось отменить или задержать в московских аэропортах из-за сильной метели, которая обрушилась на столицу. Так, самолет из Стамбула изначально должен был приземлиться в 09:25 в аэропорту Внуково, однако теперь посадка ожидается в 10:30. Также задержан борт из Самарканда.

До этого стало известно, что петербургский аэропорт Пулково временно ограничил свою работу. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, рейсы принимают и отправляют только по согласованию с компетентными органами.