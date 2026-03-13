Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 06:28

Коварная весна: снегопады вместо тепла — как изменился прогноз на март

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Переменчивая погода в марте удивляет россиян. Синоптики не исключают, что еще будут сильные снегопады и ледяные дожди. Когда растает снег, наступит ли тепло в ближайшие дни — в материале NEWS.ru.

Наступит ли резкое потепление в марте

Синоптик Михаил Леус пояснил в разговоре с NEWS.ru, что после холодного февраля март показал с самого первого дня во многих регионах европейской России, что это весенний месяц,

К концу первой декады температура воздуха превышала климатическую норму на три — шесть градусов. По словам Леуса, с началом второй декады потепление достигло огромного размаха. Буквально на днях на европейской территории страны были обновлены более двух десятков суточных рекордов тепла. Они были зафиксированы в Санкт-Петербурге, Пскове, Калининграде, Вологде, Твери, Донецке и Луганске, подчеркнул метеоролог.

«Идет к своему первому мартовскому рекорду и столица. Да и в целом на территории Европейской России рекордов будет никак не меньше», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

В свою очередь синоптик Александр Сергеев в беседе с NEWS.ru отметил, что не стоит ждать летнего тепла в марте. «Если кто-то всерьез рассчитывал, что уже в начале весны мы будем ходить в шортах и футболках, то поспешу вас разочаровать — этого не случится. Весна будет наступать постепенно и размеренно. Однако это хорошо, с учетом накопленных за минувшую зиму массивов снега», — сказал он.

По словам Сергеева, если весна наступит стремительно и будет чересчур теплой, то большинство регионов страны просто-напросто поплывут. «В этом случае резко возрастет риск масштабных паводков. Сейчас таяние снега происходит относительно спокойно», — отметил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во многих регионах России метеорологическая весна наступает в разное время, предупредили ранее опрошенные NEWS.ru синоптики. Обычно это случается, когда температура воздуха устойчиво переходит через ноль в сторону положительных значений. В это время становится больше солнечного света, сообщил метеоролог Никита Поповнин.

Ждать ли погодных катаклизмов в марте

Март вряд ли окажется абсолютно спокойным месяцем, отметил в разговоре с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов.

«Расслабляться точно не стоит, поскольку март традиционно считается довольно коварным месяцем. Вполне вероятно, что мы еще увидим и снегопады, и ледяные дожди, и резкие температурные перепады», — пояснил специалист.

Он не исключил, что зима, пусть и ненадолго, но еще может вернуться в Москву и регионы Центральной России.

«По имеющимся прогнозам, в ближайшее время мы будем наблюдать скачки атмосферного давления. Поэтому довольно тяжело придется метеозависимым россиянам. Погода стабилизируется не раньше апреля», — отметил Семенов.

По словам опрошенных NEWS.ru синоптиков, сложно предсказать, какими будут весна или лето в России. Такие прогнозы делать труднее, чем где-либо в мире.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что в Москве ожидается теплая погода как минимум до 19 марта. По его словам, средняя дневная температура воздуха в этот период будет составлять около плюс 10 градусов.

«Примерно до конца второй декады марта погода нас не будет баловать разнообразием. Тепло сохранится, по крайней мере, до 18–19 марта», — подчеркнул Шувалов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Когда в Москве и регионах растает снег

На сегодняшний день граница снежного покрова в Восточной Европе проходит через Прибалтику, Белоруссию, Брянское, Курское и Белгородское приграничье, центральные районы Воронежской области, север Волгоградской области и далее через северный Казахстан, рассказал NEWS.ru метеоролог Евгений Тишковец.

По его оценкам, за предстоящие две недели из-за очень теплой погоды граница снега сместится вглубь территории на 200–300 километров (на северо-западе — 500–700 километров). Она пройдет через юг Карелии, стык Ленинградской, Вологодской и Новгородской областей, восток Тверской области, Подмосковье, Калужскую область, северные районы Орловской, Липецкой и Тамбовской областей, Саратовскую, Самарскую области и юг Оренбуржья, а также Урала. От снега освободится северо-запад, запад и юг Русской равнины, прогнозирует специалист.

По словам Тишковца, в российской столице останется от 5 до 10 сантиметров снега, который к началу апреля полностью растает.

Ранее NEWS.ru сообщил, что снег в Москве может растаять значительно раньше климатической нормы из-за стабильного мартовского тепла и прогнозируемого аномально теплого апреля с отклонением на 3–4 градуса выше нормы.

