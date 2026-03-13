Приметы 13 марта — Василий Капельник: почему сегодня плачет зима?

В народном календаре 13 марта отмечено как Василий Капельник — день памяти преподобного Василия Декаполита. Наши предки говорили: «Пришел Василий Капельник — зима заплакала». Эта фраза отражала суть происходящего: наступало время активного таяния снега, с крыш начинали звонко капать сосульки. Считалось, что именно сегодня весенний воздух становится целебным, особенно если в нем чувствуется аромат хвои.

Приметы о погоде на Василия, 13 марта

Главный ориентир дня — это капель. По тому, как тает лед, предсказывали плодородие земли.

Если на Василия идет дождь — лето будет сырым, но очень урожайным.

Длинные и частые сосульки — к долгой весне и хорошему урожаю льна.

Если вокруг деревьев проталины с крутыми краями — весна будет быстрой и жаркой. Если края пологие — весна затянется.

Звонкая и частая капель — к жаркому лету.

Если солнце в кругах (этот эффект называется гало) — год будет очень урожайным на зерно.

Приметы 13 марта Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы о птицах и зверях 13 марта

Наши предки говорили: животные в этот день радуются солнцу, но предупреждают о капризах погоды.

Грачи прилетели и сразу сели на гнезда — через месяц снег сойдет полностью.

Воробьи собираются большими стаями и шумно чирикают — к скорому потеплению и ясным дням.

Если прилетели жаворонки — холодов больше не будет.

Вороны купаются в лужах — к устойчивому теплу.

Если мыши бегают по насту — лед на реках скоро станет совсем тонким и опасным.

Что можно и нужно делать 13 марта

Принести в дом сосновую ветку. Это самая важная традиция дня. Считалось, что хвоя на Василия очищает воздух от зимних болезней и приносит в семью здоровье. Из хвои заваривали чай, который пили все домочадцы.

Печь калачи. Хозяйки пекли длинные калачи, формой напоминающие сосульки. Верили, что если съесть такой калач натощак, то весь год будешь полон сил и энергии.

Заниматься лечением простуд. Верили, что заговоры и средства от кашля и лихорадки сегодня имеют двойную силу.

Работать в саду. Можно начинать обрезать деревья.

Что нельзя и можно делать по приметам 13 марта? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 13 марта

День Василия Капельника окружали особые запреты, связанные с водой, настроением и поведением в природе.

Проливать воду на пол считалось дурной приметой: небрежное обращение с влагой в день активного таяния снега могло, по поверьям, привести к тому, что в доме поселятся сырость и болезни.

Строго запрещалось хмуриться и пребывать в унынии — первому настоящему солнцу полагалось радоваться. Тот, кто на Василия грустил, рисковал заморозить свою удачу на всю весну. Жадничать за столом тоже не следовало: сытная трапеза в этот день обещала изобильное лето.

Лес в день Капельника обходили стороной — верили, что лешие празднуют приход весны и могут ненароком напугать случайного путника. А вот с сосульками, если они мешали, поступали смело: их сбивали, приговаривая, что так «зиме рог сшибают» и прогоняют холода быстрее.

