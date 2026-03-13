Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 00:05

Приметы 13 марта — Василий Капельник: почему сегодня плачет зима?

Приметы о погоде в марте Приметы о погоде в марте Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В народном календаре 13 марта отмечено как Василий Капельник — день памяти преподобного Василия Декаполита. Наши предки говорили: «Пришел Василий Капельник — зима заплакала». Эта фраза отражала суть происходящего: наступало время активного таяния снега, с крыш начинали звонко капать сосульки. Считалось, что именно сегодня весенний воздух становится целебным, особенно если в нем чувствуется аромат хвои.

Приметы о погоде на Василия, 13 марта

Главный ориентир дня — это капель. По тому, как тает лед, предсказывали плодородие земли.

  • Если на Василия идет дождь — лето будет сырым, но очень урожайным.

  • Длинные и частые сосульки — к долгой весне и хорошему урожаю льна.

  • Если вокруг деревьев проталины с крутыми краями — весна будет быстрой и жаркой. Если края пологие — весна затянется.

  • Звонкая и частая капель — к жаркому лету.

  • Если солнце в кругах (этот эффект называется гало) — год будет очень урожайным на зерно.

Приметы 13 марта Приметы 13 марта Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы о птицах и зверях 13 марта

Наши предки говорили: животные в этот день радуются солнцу, но предупреждают о капризах погоды.

  • Грачи прилетели и сразу сели на гнезда — через месяц снег сойдет полностью.

  • Воробьи собираются большими стаями и шумно чирикают — к скорому потеплению и ясным дням.

  • Если прилетели жаворонки — холодов больше не будет.

  • Вороны купаются в лужах — к устойчивому теплу.

  • Если мыши бегают по насту — лед на реках скоро станет совсем тонким и опасным.

Что можно и нужно делать 13 марта

  • Принести в дом сосновую ветку. Это самая важная традиция дня. Считалось, что хвоя на Василия очищает воздух от зимних болезней и приносит в семью здоровье. Из хвои заваривали чай, который пили все домочадцы.

  • Печь калачи. Хозяйки пекли длинные калачи, формой напоминающие сосульки. Верили, что если съесть такой калач натощак, то весь год будешь полон сил и энергии.

  • Заниматься лечением простуд. Верили, что заговоры и средства от кашля и лихорадки сегодня имеют двойную силу.

  • Работать в саду. Можно начинать обрезать деревья.

Что нельзя и можно делать по приметам 13 марта? Что нельзя и можно делать по приметам 13 марта? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 13 марта

День Василия Капельника окружали особые запреты, связанные с водой, настроением и поведением в природе.

Проливать воду на пол считалось дурной приметой: небрежное обращение с влагой в день активного таяния снега могло, по поверьям, привести к тому, что в доме поселятся сырость и болезни.

Строго запрещалось хмуриться и пребывать в унынии — первому настоящему солнцу полагалось радоваться. Тот, кто на Василия грустил, рисковал заморозить свою удачу на всю весну. Жадничать за столом тоже не следовало: сытная трапеза в этот день обещала изобильное лето.

Лес в день Капельника обходили стороной — верили, что лешие празднуют приход весны и могут ненароком напугать случайного путника. А вот с сосульками, если они мешали, поступали смело: их сбивали, приговаривая, что так «зиме рог сшибают» и прогоняют холода быстрее.

