Приметы 12 марта — Прокоп Перезимний: что нужно сделать охотникам и рыбакам

В народном календаре 12 марта — это Прокоп Перезимний, или Прокоп Дорогорушитель. День так назвали в честь преподобного Прокопия Декаполита. Для наших предков это был один из самых непредсказуемых дней в году. Считалось, что с этого момента зимний путь окончательно портится: «Прокоп дорогу рушит, а сам в сугробе вязнет». Выезжать в дальний путь на санях было верхом безрассудства — можно было легко застрять в снежной каше или провалиться под лед.

Погодные приметы на Прокопа, 12 марта

Главное внимание в этот день уделялось состоянию дорог и таянию снега — это лучшие индикаторы будущего урожая.

Если на Прокопа стоит сильная капель, лето будет жарким и солнечным.

Снег тает вокруг деревьев с пологими краями — весна будет затяжной и прохладной.

Если края проталин крутые и острые, ждите скорого и бурного потепления.

Если на дорогах уже сплошная грязь, весна придет быстро, но сеять придется рано.

Появились первые подснежники — пора начинать подготовку к пахоте.

Приметы об охоте и животных 12 марта

Охотники и рыболовы считали этот день важным для себя. Главная их примета сегодня: если на пути встретился заяц, охота будет неудачной. А если заяц перебежал дорогу, жди мелких неприятностей.

Если собака много лает без причины, в доме будут гости с новостями.

Грачи прилетели и сразу сели на гнезда — весна будет теплой и урожайной.

Если домашние кошки лезут на печь или ищут место потеплее, ночные морозы еще вернутся.

Что можно и нужно делать 12 марта

12 марта в народной традиции отмечено обычаями, связанными с дорогами и гостеприимством.

Первое и главное — держать двери открытыми для гостей. Считалось, что щедрое угощение странников и соседей в этот день обеспечит дому сытую жизнь вплоть до следующей зимы. Второй важный обычай касался тех, кому предстояла дальняя дорога. Перед выездом старики советовали приложить ухо к земле и прислушаться: если слышен гул или шум, путь будет опасным — лучше отложить поездку. Тишина же сулила легкую и благополучную дорогу. Хозяйки в этот день занимались семенами: перебирали запасы, очищали, готовили к посадке. И обязательно топили баню — верили, что это избавит от усталости и надежно защитит от простуды.

Что нельзя делать 12 марта

Отправляться в дальний путь без крайней нужды. Дороги на Прокопа считались коварными — можно было застрять там, где вчера еще был твердый наст.

Шуметь, кричать и громко петь возле воды. В это время лед на реках становится хрупким, и считалось, что лишний шум может «разгневать» водяного, который просыпается.

Махать рукой вслед уходящему человеку. Существовало суеверие, что так можно отпугнуть от него удачу в пути.

Отказывать в просьбе. Если кто-то попросил о помощи в дороге или на улице, нужно помочь, иначе сам окажешься в трудной ситуации.

Стричь волосы и ногти. Как и во многие мартовские дни, это связывали с риском ослабить здоровье перед весенними полевыми работами.

