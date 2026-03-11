Приметы 11 марта — Порфирий Поздний: день, когда весна «зубы показывает»

В народном календаре 11 марта называется Порфирием Поздним — в память о святителе Порфирии, епископе Газы. На Руси эта дата пользовалась дурной славой: считалась едва ли не самой коварной в году. Опытные старики строго наказывали молодежи: ранняя весна — не весна, а на Порфирия и вовсе верить теплу нельзя. Даже если солнце припекало совсем по-весеннему, выходить в поле с работами не спешили. Слишком велик был риск, что зима внезапно вернется, ударит лютым морозом и погубит урожай.

Приметы о погоде на Порфирия, 11 марта

Погода в этот день служила предупреждением о том, что расслабляться еще рано.

Если на Порфирия весь снег растаял — ждите морозов в ближайшие дни, которые могут продлиться до конца месяца.

Туман с утра — к скорому потеплению, а вот вечерний туман обещает заморозки.

Дует южный или юго-западный ветер — весна будет теплой, но дождливой.

Ясное небо ночью — к сухому и жаркому лету.

Приметы о птицах и зверях 11 марта

Многие приметы 11 марта связаны с птицами.

Если птицы начинают вить гнезда на теневой стороне деревьев и домов — лето будет очень знойным. Если на солнечной — ждите прохладного и сырого лета.

Перелетные птицы возвращаются стаями — к богатому урожаю зерновых в этом году.

Голуби начали громко ворковать — тепло придет окончательно и бесповоротно.

Считалось, что, если подкормить прилетевших птиц, они принесут в дом удачу и достаток.

Что можно и нужно делать 11 марта

В день Порфирия Позднего наши предки вели себя осмотрительно. Главная рекомендация — не торопиться с активными действиями на природе. Любое глобальное начинание, особенно связанное с землей или строительством, лучше отложить: день считался обманчивым, и тепло могло внезапно смениться заморозками.

Вместо полевых работ крестьяне занимались домом: приводили в порядок утварь, латали мелкие повреждения. Считалось, что порядок в доме укрепляет семью.

И конечно, наши предки обращались с молитвой к святому Порфирию — просили здоровья для близких и защиты от «лихоманок», то есть весенних простуд, которые в марте были особенно коварны.

Чего нельзя делать 11 марта

Мужчинам знакомиться с красивыми женщинами на улице. Существовало суровое поверье, что в этот день нечистая сила (Марена или Кумоха) принимает облик прекрасной незнакомки, чтобы завлечь мужчину, лишить его сил или нагнать на него болезнь.

Сажать что-либо в огороде или дома. «Порфирий семена сушит». Верили, что посаженные в этот день растения либо не взойдут, либо погибнут от первых же заморозков.

Брать в руки веревку. Это считалось дурным знаком, сулящим несчастье в роду.

Ругаться и сквернословить у воды. Считалось, что так можно обидеть водяного, который как раз начинает просыпаться под тающим льдом.

Стричь волосы. Верили, что на Порфирия это может привести к потере памяти или долгой головной боли.

