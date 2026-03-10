Приметы 10 марта — Тарасий Кумашник: почему нельзя спать днем?

В народном календаре 10 марта отмечено как день Тарасия Кумашника (или Тарасия Бессонного) — дата, получившая свое название в честь святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. Однако в крестьянском сознании этот день был связан не столько с церковной историей, сколько с опасностью, которую таила в себе «кумоха» — так в старину называли лихорадку, озноб и любую хворь, связанную с простудой.

По народным поверьям, именно на Тарасия нечистая сила в облике лихорадки особенно активна и норовит напасть на спящих людей, причем даже в светлое время суток. Отсюда и главная особенность дня: полагалось бороться со сном, не поддаваться дремоте и внимательно следить за своим здоровьем. Кто на Тарасия днем уснет, того кумоха непременно свалит, считали наши предки.

Погодные приметы на Тарасия, 10 марта

Если на Тарасия выпадал снег, это считалось предвестником холодной и ненастной погоды на Страстной неделе перед Пасхой.

Гром, прогремевший в этот день, сулил скорое похолодание и затяжную, капризную весну.

Появившаяся на дорогах вода предвещала дождливый апрель.

А вот сильный южный ветер, напротив, считался добрым знаком: он обещал теплое, хотя и ветреное лето.

Приметы о птицах и зверях 10 марта

Если грачи уже прилетели — через три недели снег полностью сойдет.

Птицы вьют гнезда на солнечной стороне деревьев — к холодному лету. Если на теневой — лето будет жарким.

Скворцы начали активно петь — весна окончательно вступила в свои права.

Если в этот день домашний скот (особенно коровы) спит днем — это плохой знак, сулящий болезни животных весной.

Что можно и нельзя делать 10 марта? Фото: Michael Dietrich/imageBROKER/Global Look Press

Что можно и нужно делать 10 марта

Подавать милостыню и помогать нуждающимся. Считалось, что щедрость в день Тарасия защищает семью от болезней на весь год. Чем больше отдашь, тем больше здоровья получишь.

Бодрствовать до заката. Чтобы «кумоха» не привязалась, нужно было обязательно чем-то заниматься и ни в коем случае не ложиться спать днем.

Готовить травяные отвары. Травы, заваренные на Тарасия, считались особенно целебными и помогали укрепить иммунитет.

Заниматься рассадой. Хороший день для посева томатов, перцев и баклажанов — растения будут стойкими к вредителям.

Что нельзя делать 10 марта

Спать днем. Самый главный запрет. Верили, что лихорадка только и ждет момента, когда человек закроет глаза под лучами весеннего солнца, чтобы проникнуть в тело.

Смотреть в окна чужих домов. По поверью, так можно случайно «забрать» чужую болезнь или сглазить соседей.

Думать о плохом и унывать. Негативные мысли на Тарасия могут притянуть реальные проблемы со здоровьем.

Начинать масштабные дела во второй половине дня. Считалось, что после обеда энергия идет на спад, и «кумоха» может помешать успешному завершению дела.

Стричь волосы. Верили, что вместе с волосами можно «отрезать» себе удачу в делах.

