Приметы 6 марта — Тимофей Весновей: когда будет потепление?

Что нельзя и можно делать 6 марта?

В народном календаре 6 марта — это Тимофей Весновей, день памяти преподобного Тимофея Олимпийского. В прошлом говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна». Считалось, что с этого дня начинали дуть первые по-настоящему теплые ветры, а в деревьях запускалось сокодвижение. Это время, когда даже самые суровые холода окончательно «сдавали позиции», а старики выходили на завалинки греться в лучах первого весеннего солнца.

Погодные приметы на Тимофея, 6 марта

Наши предки внимательно следили за погодой в эту дату, ведь существовало поверье: каков Тимофей, такова и вся весна будет. Если дул теплый ветер — ждали ранней и дружной весны, без затяжных холодов. Высокие облака, быстро бегущие по небу, предвещали установление погожей погоды надолго. Если же на Тимофея разыгрывалась метель, ее считали прощальной — последней в сезоне. Особое внимание уделяли грому: если он гремел при северном ветре, весна обещала быть затяжной и холодной, а вот гром с восточным ветром сулил тепло и сухость.

Приметы о птицах и зверях 6 марта

Животный мир 6 марта активно сигнализирует о том, что возврата к зимней спячке не будет.

Если прилетели ласточки — значит, весна будет щедрой и радостной, без заморозков.

Грачи возвращаются к своим старым гнездам — снег сойдет полностью в течение двух недель.

Если в лесу звери начинают активно менять мех на летний — весеннее тепло пришло окончательно.

Проснулись первые мухи и насекомые — верный признак того, что земля прогрелась достаточно глубоко.

Народные приметы на 6 марта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 6 марта

Выходить на прогулку и подставлять лицо солнцу. Считалось, что солнечный свет на Тимофея обладает целебной силой, прогоняет «февральскую хмарь» и укрепляет иммунитет перед весной.

Выбрасывать весь хлам из дома. День идеально подходит для того, чтобы избавиться от треснувшей посуды, старых вещей и всего, что накопилось за зиму. Это освобождает место для новой энергии.

Начинать планировать весенние посадки. Мысли о будущем урожае в этот день считались «благословенными».

Проведывать пожилых родственников. Традиция велит уделить время старикам, помочь им выйти на свежий воздух или просто согреть их вниманием.

Что нельзя делать 6 марта

Употреблять алкоголь. Считалось, что на Тимофея Весновея хмель действует на разум особенно разрушительно и можно «проглядеть» свою удачу.

Сажать или пересаживать комнатные растения. Существовало поверье, что цветы, тронутые в этот день, будут плохо расти или вовсе засохнут.

Начинать новые долгосрочные проекты в одиночку. День хорош для подготовки, но не для рывка. Лучше обсудить планы с близкими.

Оставлять незавершенные дела по дому. Верили, что недоделанная работа может затянуться до самого лета.

Стричь волосы и ногти. Считалось, что в этот день жизненная сила концентрируется на кончиках волос и их обрезка может привести к упадку сил.

