15 апреля 2026 в 19:25

«Не наша война»: Кремль ответил на вопрос о военной поддержке Ирана

Песков: Россия не участвует в военных действиях в Иране

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия не принимала участия в военных действиях в Иране и не является стороной этого конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today. Представитель Кремля подчеркнул, что предположения о возможной военной помощи со стороны Москвы не имеют оснований.

Россия не принимает участие и не является участником этих военных действий. Это не наша война, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия продолжит сотрудничество с Ираном, в том числе в чувствительных областях. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва считает Тегеран стратегическим партнером, а двустороннее сотрудничество уже идет и будет продолжаться.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи подтвердил готовность Москвы содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана. Руководитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул важность недопущения повторения вооруженного конфликта. Разговор состоялся 13 апреля.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали условие для решения проблем с Венгрией
Футбольного судью застрелили прямо на матче
Отец Илона Маска рассказал о России будущего
Устроивший поножовщину в Амстердаме украинец готов повторить резню
Песков указал на право Ирана развивать атомную энергетику
«Кто что блокирует»: в Кремле затруднились с оценкой блокады Ормуза
Эксперт раскрыл, для кого хотят легализовать VPN в России
«Не наша война»: Кремль ответил на вопрос о военной поддержке Ирана
Песков указал на долгосрочность последствий конфликта вокруг Ирана
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите БРИКС в Индии
У стримера случилась передозировка в прямом эфире
Россия выступила за свободу судоходства в Персидском заливе
В Кремле оценили будущие отношения между Россией и Ираном
Визит на Украину, лицо зла, работа за вкусняшки: как живет Борис Джонсон
«Канье Уэст» перепел «Седую ночь» и взорвал интернет: детали, новый хит
Иран назвал условие для следующего раунда переговоров с США
«Могло бы быть хорошим решением»: Песков об отказе США по иранскому урану
Трампа втоптали в Ормуз. Дерзкий план против США созрел в ЕС: что известно
Стало известно, каким видом аллергии чаще всего страдают россияне
Политолог назвал «болевую точку» в отношениях Венгрии и Украины
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
