«Не наша война»: Кремль ответил на вопрос о военной поддержке Ирана Песков: Россия не участвует в военных действиях в Иране

Россия не принимала участия в военных действиях в Иране и не является стороной этого конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today. Представитель Кремля подчеркнул, что предположения о возможной военной помощи со стороны Москвы не имеют оснований.

Россия не принимает участие и не является участником этих военных действий. Это не наша война, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия продолжит сотрудничество с Ираном, в том числе в чувствительных областях. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва считает Тегеран стратегическим партнером, а двустороннее сотрудничество уже идет и будет продолжаться.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи подтвердил готовность Москвы содействовать урегулированию кризиса вокруг Ирана. Руководитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул важность недопущения повторения вооруженного конфликта. Разговор состоялся 13 апреля.