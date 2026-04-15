В Кремле оценили будущие отношения между Россией и Ираном

Россия продолжит сотрудничество с Ираном, в том числе в чувствительных областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва считает Тегеран стратегическим партнером, а двустороннее сотрудничество уже идет и будет продолжаться.

Мы остаемся в контакте с Ираном. Иран — стратегический партнер России, у нас очень продвинутые отношения в разных сферах: в экономике, в инвестициях, технологиях, в очень чувствительных отраслях. Мы настроены продолжать эти отношения, — сказал Песков.

До этого пресс-секретарь президента РФ сообщил, что переговоры между США и Ираном не привели к желаемому результату. По его словам, Кремль признает, что угроза новой войны на Ближнем Востоке остается актуальной.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Москва не поддержит инициативы на 152-й Ассамблее Межпарламентского союза, обвиняющие Тегеран в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что вопрос вызывает обеспокоенность у мирового сообщества и что дискуссия может не состояться из-за разногласий или навязанных западными странами сценариев.