В Кремле одной фразой поставили точку в переговорах США и Ирана

Переговоры США и Ирана пока окончились безрезультатно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ИС «Вести», Кремль констатирует, что не купирована опасность возобновления войны.

Из плохого — не купирована опасность возобновления войны [на Ближнем Востоке]. Пока мы можем констатировать, что переговоры окончились безрезультатно, — отметил представитель Кремля.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) начало блокаду Ормузского пролива. Таким образом было исполнено поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал международную конференцию, на которой планируют обсудить обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе без участия в войне США и Израиля против Ирана. Он указал на необходимость скорейшего достижения прочного и долгосрочного урегулирования конфликта дипломатическим путем. Конференцию организуют совместно с Великобританией.